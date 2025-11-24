كشفت تقارير صحفية، أن ويلفريد نانسي، المدير الفني لفريق كولومبوس كرو، والذي يقترب من تولي قيادة سلتيك الأسكتلندي، يضع وسام أبو علي أولوية في انتقالات يناير.

بيع وسام أبو علي

وكشفت صحيفة "The Scottish Sun" البريطانية، أن ويلفريد نانسي يسعى لحسم صفقة مذهلة في يناير، وضم الهداف وسام أبو علي، مهاجم كولومبوس كرو.

أضافت الصحيفة أن مسؤولي سلتيك على أعتاب إتمام الاتفاق مع المدرب، والذي بدوره كان معجبًا بقدرات وسام أبو علي، بعدما ضمه من النادي الأهلي.

وتابعت "The Scottish Sun" أن المهاجم الفلسطيني يمتاز بالقوة البدنية وإنهاء الهجمات بمهارة، مع إجادة اللعب بكلا قدميه وبالرأس، حيث إنه سجل هاتريك مع الأهلي أمام بورتو في كأس العالم للأندية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ويلفريد نانسي بعد انتهاء موسمه في الولايات المتحدة الأمريكية، بدأ في دراسة قائمة سلتيك التي سيقودها، ووجد ضرورة ملحة لضم مهاجم جديد.

حيث أوضحت "The Scottish Sun" أنه بعد فترة انتقالات صيفية سيئة، ووجود أكثر من 70 مليون جنيه إسترليني، لن يرفض مالك النادي، تمويل صفقة وسام أبو علي، التي ستكلف سلتيك مبلغًا كبيرًا.

ويرتبط وسام أبو علي بعقد ممتد مع كولومبوس كرو حتى 2027، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

بالتالي حال صحت هذه الأنباء القادمة من أسكتلندا، تنتظر خزينة الأهلي الانتعاش بملايين من بيع وسام أبو علي، حيث إن عقده يتضمن بند إعادة بيع مقابل 15% لأي نادٍ، أو 20% حال بيعه لأحد فرق الشرق الأوسط.