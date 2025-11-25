نشر موقع يلا كورة عددًا من الموضوعات الهامة على مدار أمس الإثنين، على رأسها توقع الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، عقوبة إيقاف قيد جديدة على نادي الزمالك، بالإضافة إلى عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، اجتماعا مع ممثلي قطاع الكرة بالنادي بمقر مدينة نصر، وسر زيارة ييس توروب مدرب الأهلي لملاعب قطاع الناشئين بمدينة نصر.

وفيما يلي نستعرض أبرز الموضوعات المنشورة على موقع يلا كورة على مدار أمس الإثنين.

اتحاد السلة يعتبر الاتحاد منسحبًا ويُتوج الأهلي بلقب دوري المرتبط

أعلن اتحاد كرة السلة، في بيان رسمي، اعتبار نادي الاتحاد السكندري منسحبًا من مباراة إياب نهائي دوري المرتبط أمام الأهلي، ليتم تتويج الأخير بلقب موسم 2025-2026.

كاراجر ينتقد صمت صلاح: يتحدث عند الحاجة لتجديد عقده

طلب جيمي كاراجر، لاعب ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق، من محمد صلاح نجم "الريدز" الخروج والحديث عبر وسائل الإعلام في ظل الفترة الحالية التي يعاني فيها الفريق، والتي تشهد تراجعًا ملحوظًا في المستوى.

بعد إصابته.. منتخب مصر الثاني يستدعي محمد مسعد بدلًا من مصطفى شلبي

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، بقيادة حلمي طولان، على استبدال مصطفى شلبي من القائمة باللاعب محمد مسعد، نظرًا لإصابة جناح البنك الأهلي.

صفقات الشتاء.. يلا كورة يكشف تفاصيل اجتماعات الخطيب مع قطاع الكرة بالأهلي

عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، اجتماعا مع ممثلي قطاع الكرة بالنادي اليوم بمقر مدينة نصر.

مؤكدًا على دوره الوطني.. بيراميدز يخاطب رابطة الأندية لتأجيل مباراتي كهرباء الإسماعيلية وبتروجيت

أرسل نادي بيراميدز خطابًا رسميًا إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة، طلب خلاله الموافقة على تأجيل مباراتي الفريق أمام كهرباء الإسماعيلية وبتروجيت في الدوري المصري الممتاز.

وفد الأهلي يغادر إلى الرباط للترتيب لبعثة فريق الكرة

غادر وفد النادي الأهلي اليوم إلى الرباط للإعداد والترتيب لاستقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم، الذي سيواجه فريق الجيش الملكي في المواجهة المقرر لها الجمعة المقبل ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

يلاكورة يكشف.. سر زيارة توروب لملاعب ناشئي الأهلي في مدينة نصر

حرص الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على زيارة ملاعب قطاع الناشئين بمدينة نصر صباح اليوم.

مصدر بالزمالك ليلا كورة: سيتم رفع القيد فور دفعنا مستحقات جروس

تلقى نادي الزمالك، خطابًا رسميًا، اليوم الاثنين، يفيد بإيقاف قيد النادي في قضية السويسري كريستيان جروس مدرب الفريق السابق.

الأهلي بطلا لدوري المرتبط بعد انسحاب الاتحاد السكندري

توج النادي الأهلي لكرة السلة، بطلًا لمسابقة دوري المرتبط، بعد انسحاب فريق الاتحاد السكندري، ورفض خوض مباراة إياب الدور النهائي.

رسميا.. فيفا يوقف قيد الزمالك 3 فترات جديدة

وقع الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، عقوبة إيقاف قيد جديدة على نادي الزمالك، والتي ظهرت بتاريخ اليوم الإثنين.

الأهلي يعلن.. إصابة مصطفى العش بارتجاج وحجزه في المستشفى

كشف أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن إصابة مصطفى العش مدافع الفريق خلال مران اليوم الاثنين.

الأهلي يعلن تفاصيل إصابات الشناوي وعبد القادر وشكري

أعلن النادي الأهلي عن تفاصيل إصابات محمد الشناوي وأحمد عبد القادر ومحمد شكري، ثلاثي الفريق.