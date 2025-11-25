المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
باير ليفركوزن

باير ليفركوزن

كأس العرب
الكويت

الكويت

- -
15:00
موريتانيا

موريتانيا

دوري أبطال أوروبا
تشيلسي

تشيلسي

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كأس العرب
فلسطين

فلسطين

- -
18:00
ليبيا

ليبيا

دوري أبطال أوروبا
مارسيليا

مارسيليا

- -
22:00
نيوكاسل

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا
جليمت

جليمت

- -
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

وكيلهما: الأهلي فاوضنا لضم الجزار في الصيف الماضي.. ولدينا عروض لأحمد رضا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:00 ص 25/11/2025
أحمد رضا لاعب الأهلي الجديد

أحمد رضا - الأهلي

كشف وكيل اللاعبين محمد عبد الجابر عن آخر التطورات المتعلقة بمفاوضات الأهلي مع محمود الجزار مدافع البنك الأهلي، وموقف أحمد رضا في القلعة الحمراء.

وقال عبد الجابر في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "بالفعل حدثت مفاوضات من جانب الأهلي في الصيف الماضي والبنك الأهلي قرر تأجيل الأمر بسبب مباراتي نصف النهائي ونهائي كأس الرابطة".

وأضاف: "الأهلي كان يتعجل في إنهاء الصفقة بسبب بطولة كأس العالم للأندية ولم يحدث نصيب في النهاية".

وأكمل: "في الوقت الحالي هناك اهتمام من ناديين كبار بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في الفترة الأخيرة لضم محمود الجزار، حدث تواصل معنا ولم يتحدث أحد مع إدارة البنك الأهلي حتى الآن".

وتابع: "البنك الأهلي سيقوم بتمديد عقد محمود الجزار حتى يستطيع أن يستفيد من بيعه بشكل جيد، وفي التوقف الدولي المقبل سيتم حسم المفاوضات".

وعن موقف أحمد رضا في الأهلي، أكد وكيله: "الأهلي لم يتحدث نهائيا مع رضا بشأن رحيله أو إعارته، هو لا يشارك حاليًا مع ييس توروب بسبب أنه كان مصابا ".

واستكمل: "توروب لم يعطي أي وجهة نظر فنية في أحمد رضا، ولدينا قناعة أن اللاعب سيحصل على فرصته، ولكن إذا حدث أمر آخر فنحن لدينا عروض ولكننا ننتظر موقف الأهلي".

الأهلي صفقات الأهلي مباريات الأهلي موعد مباراة الأهلي القادمة أحمد رضا محمود الجزار

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

