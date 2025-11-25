كشف وكيل اللاعبين محمد عبد الجابر عن آخر التطورات المتعلقة بمفاوضات الأهلي مع محمود الجزار مدافع البنك الأهلي، وموقف أحمد رضا في القلعة الحمراء.

وقال عبد الجابر في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "بالفعل حدثت مفاوضات من جانب الأهلي في الصيف الماضي والبنك الأهلي قرر تأجيل الأمر بسبب مباراتي نصف النهائي ونهائي كأس الرابطة".

وأضاف: "الأهلي كان يتعجل في إنهاء الصفقة بسبب بطولة كأس العالم للأندية ولم يحدث نصيب في النهاية".

وأكمل: "في الوقت الحالي هناك اهتمام من ناديين كبار بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في الفترة الأخيرة لضم محمود الجزار، حدث تواصل معنا ولم يتحدث أحد مع إدارة البنك الأهلي حتى الآن".

وتابع: "البنك الأهلي سيقوم بتمديد عقد محمود الجزار حتى يستطيع أن يستفيد من بيعه بشكل جيد، وفي التوقف الدولي المقبل سيتم حسم المفاوضات".

وعن موقف أحمد رضا في الأهلي، أكد وكيله: "الأهلي لم يتحدث نهائيا مع رضا بشأن رحيله أو إعارته، هو لا يشارك حاليًا مع ييس توروب بسبب أنه كان مصابا ".

واستكمل: "توروب لم يعطي أي وجهة نظر فنية في أحمد رضا، ولدينا قناعة أن اللاعب سيحصل على فرصته، ولكن إذا حدث أمر آخر فنحن لدينا عروض ولكننا ننتظر موقف الأهلي".