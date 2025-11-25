المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ماييلي يقود الهجوم.. تشكيل بيراميدز لمواجهة المقاولون العرب في الدوري

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

03:51 م 25/11/2025
بيراميدز

بيراميدز

أعلن كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب في إطار مواجهات الدوري المصري الممتاز.

ويحل المقاولون ضيفا على بيراميدز، مساء الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة 14 من بطولة الدوري.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة من 9 مباريات، بينما يقع المقاولون العرب في المركز الثامن عشر برصيد 10 نقاط من 13 مباراة.

تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي.

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - محمود زلاكة.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود جاد - علي جبر - كريم حافظ - أحمد توفيق - محمود دونجا - مروان حمدي - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - عبد الرحمن مجدي.

بينما يتكون تشكيل المقاولون العرب من: محمود أبو السعود، أمير عابد، محمد حامد، السيد أبو أمنه، شكري نجيب، مصطفى جمال، إسلام جابر، إسلام عبد اللاه، جوزيف أوشايا، جواكيم أوجيرا، تشارلز باساي.

ويجلس على مقاعد بدلاء المقاولون العرب: حسن حسين شاكوش، محمد هاني تريكا، أحمد الطيب، محمود الحضري، مصطفى صبحي، إبراهيم القاضي، محمد عنتر، أحمد مجدي كهربا، أنوماشي كالو.

الدوري المصري

