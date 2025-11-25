المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
باير ليفركوزن

باير ليفركوزن

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

1 0
17:00
المقاولون العرب

المقاولون العرب

دوري أبطال أوروبا
تشيلسي

تشيلسي

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كأس العرب
فلسطين

فلسطين

- -
18:00
ليبيا

ليبيا

دوري أبطال أوروبا
مارسيليا

مارسيليا

- -
22:00
نيوكاسل

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا
جليمت

جليمت

- -
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

النطق بالحكم 30 ديسمبر.. قرار من المحكمة بشأن قضية رمضان صبحي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

04:04 م 25/11/2025
رمضان صبحي

رمضان صبحي لاعب بيراميدز

كتب - أسامة عبد الرحمن:

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في شبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، حجز الحكم في قضية لاعب فريق بيراميدز رمضان صبحي و3 متهمين آخرين لاتهامهم بتزوير كراسات إجابات امتحانات معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق، لتصدر المحكمة قرارها النهائي في جلسة 30 ديسمبر المقبل، مع استمرار حبس جميع المتهمين لحين النطق بالحكم.

وكانت جلسة اليوم شهدت استمرار الاستماع إلى مرافعات الدفاع، حيث جدد محامي رمضان صبحي نفي موكله أي علم بتفاصيل واقعة التزوير، مؤكدًا أن اللاعب كان يحوّل أموالاً للمتهم الرابع الهارب "طارق" للحصول على شهادة إثبات قيد فقط دون أي ترتيب للامتحانات، وأن الكراسات المحرزة غير ممهورة بختم رسمي أو شعار الجمهورية، وهو ما يضعف توافر ركن التزوير القانوني.

وخلال الجلسة، عرضت المحكمة على المتهمين الأحراز والمستندات المضبوطة، ووجهت لهم أسئلة دقيقة حول آلية تحرير كراسات الإجابة وكشوف الحضور والانصراف الخاصة بالمعهد.

وجدد رمضان صبحي إنكاره التام للاتهامات، مؤكدًا أمام هيئة المحكمة: "معنديش أي علم بالشهادات أو الكشوف دي.. عمري ما شوفتها، ولسه طالب في الفرقة التالتة لحد دلوقتي".

وأوضح اللاعب أنه لم يوقع على أي أوراق متعلقة بالامتحانات، ولم يتسلم أو يسلم كراسات إجابة، مشيرًا إلى أن اسمه تم إدخاله في الواقعة دون علمه أو صلة له بها.

يأتي ذلك بعد أن أحالت النيابة العامة المتهمين وهم: رمضان صبحي، يوسف م س ي، محمد إ ع ع، وطارق م م ص، لاتهامهم بالتزوير ونسب توقيعات مزورة للمتهم الثالث لإثبات حضوره وأدائه الامتحانات على خلاف الحقيقة.

الدوري المصري رمضان صبحي بيراميدز

