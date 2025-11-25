كتب - أسامة عبد الرحمن:

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في شبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، حجز الحكم في قضية لاعب فريق بيراميدز رمضان صبحي و3 متهمين آخرين لاتهامهم بتزوير كراسات إجابات امتحانات معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق، لتصدر المحكمة قرارها النهائي في جلسة 30 ديسمبر المقبل، مع استمرار حبس جميع المتهمين لحين النطق بالحكم.

وكانت جلسة اليوم شهدت استمرار الاستماع إلى مرافعات الدفاع، حيث جدد محامي رمضان صبحي نفي موكله أي علم بتفاصيل واقعة التزوير، مؤكدًا أن اللاعب كان يحوّل أموالاً للمتهم الرابع الهارب "طارق" للحصول على شهادة إثبات قيد فقط دون أي ترتيب للامتحانات، وأن الكراسات المحرزة غير ممهورة بختم رسمي أو شعار الجمهورية، وهو ما يضعف توافر ركن التزوير القانوني.

وخلال الجلسة، عرضت المحكمة على المتهمين الأحراز والمستندات المضبوطة، ووجهت لهم أسئلة دقيقة حول آلية تحرير كراسات الإجابة وكشوف الحضور والانصراف الخاصة بالمعهد.

وجدد رمضان صبحي إنكاره التام للاتهامات، مؤكدًا أمام هيئة المحكمة: "معنديش أي علم بالشهادات أو الكشوف دي.. عمري ما شوفتها، ولسه طالب في الفرقة التالتة لحد دلوقتي".

وأوضح اللاعب أنه لم يوقع على أي أوراق متعلقة بالامتحانات، ولم يتسلم أو يسلم كراسات إجابة، مشيرًا إلى أن اسمه تم إدخاله في الواقعة دون علمه أو صلة له بها.

يأتي ذلك بعد أن أحالت النيابة العامة المتهمين وهم: رمضان صبحي، يوسف م س ي، محمد إ ع ع، وطارق م م ص، لاتهامهم بالتزوير ونسب توقيعات مزورة للمتهم الثالث لإثبات حضوره وأدائه الامتحانات على خلاف الحقيقة.