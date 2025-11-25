حقق نادي بيراميدز فوزا ثمينا على نظيره المقاولون العرب، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري المصري.

وسجل بلاتي توريه لاعب بيراميدز هدف اللقاء الأول في الدقيقة 9 من زمن المباراة، قبل أن يسجل مروان حمدي الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 82 من زمن اللقاء.

ويعتبر هذا هو الفوز السادس على التوالي لنادي بيراميدز في الدوري، بعدما حقق الفوز على الأهلي، زد، طلائع الجيش، فاركو والاتحاد السكندري.

وارتقى نادي بيراميدز إلى وصافة الدوري المصري برصيد 23 نقطة من 10 مباريات، متخطياً الأهلي بفارق الأهداف.

وتوقف رصيد المقاولون العرب عند 10 نقاط في المركز الثامن عشر من 14 مباراة.

تفاصيل المباراة

أهدر محمود زلاكة فرصة التقدم في النتيجة مبكراً بعد مرور 3 دقائق، حيث حول كرة عرضية بتسديدة من أعلى حارس المرمى ولكن الكرة مرت بجوار القائم.

واستطاع بلاتي توريه تسجيل الهدف الأول لبيراميدز في الدقيقة 9 من عمر المباراة، بعدما سدد كرة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وأنقذ محمود أبو السعود مرماه من تلقي الهدف الثاني، بعدما تصدى لتسديدة مقوصة من مصطفى زيكو داخل منطقة الجزاء.

وواصل أبو السعود حارس المقاولون تألقه، بعدما تصدى لتسديدة قوية أطلقها فيستون ماييلي لاعب بيراميدز قبل نهاية الشوط الأول.

وأهدر مصطفى زيكو فرصة هدف جديد لبيراميدز مع بداية الشوط الثاني، بعدما حول كرة عرضية لعبها الشيبي برأسية ولكن الكرة مرت بجوار القائم.

وأضاع مصطفى زيكو فرصة هدف آخر لبيراميدز في الدقيقة 65 من زمن اللقاء، بعدما حول كرة عرضية برأسية ولكن الكرة مرت أعلى العارضة.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح نادي بيراميدز في الدقيقة 81 من عمر المباراة، بعد لمسة يد على مدافع المقاولون العرب داخل منطقة الجزاء.

وسجل مروان حمدي الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 82 من زمن اللقاء، بعدما سدد الكرة على يسار محمود أبو السعود حارس المقاولون.