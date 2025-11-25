المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

0 2
22:00
باير ليفركوزن

باير ليفركوزن

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

2 0
17:00
المقاولون العرب

المقاولون العرب

دوري أبطال أوروبا
تشيلسي

تشيلسي

3 0
22:00
برشلونة

برشلونة

كأس العرب
فلسطين

فلسطين

0 0
(4 - 3)
18:00
ليبيا

ليبيا

دوري أبطال أوروبا
مارسيليا

مارسيليا

2 1
22:00
نيوكاسل

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا
جليمت

جليمت

2 2
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

"احترامًا لتاريخي ومبادئي".. محمود البنا يعلن اعتزاله التحكيم

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

09:59 م 25/11/2025
محمود البنا

الحكم محمود البنا

أعلن الحكم محمود البنا، اعتزاله التحكيم نهائيًا، بعد مسيرة امتدت لـ24 عامًا، موضحًا الأسباب التي دفعته لاتخاذ ذلك القرار.

وأكد البنا خلال بيانه الذي نشره عبر حسابه، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن اعتزاله جاء نتيجة ظروف إدارية وصفها بأنها غير عادلة، مصحوبة بقرارات أوضح أنها افتقدت للمنطق والموضوعية.

بيان اعتزال محمود البنا

"بسم الله الرحمن الرحيم.. اليوم أعلن، بكل فخر واعتزاز، قراري بوضع حدا لمسيرتي التحكيمية داخل مصر التي امتدت لأربعة وعشرين عامًا، منها اثنا عشر عامًا كحكم دولي تشرفت خلالها بتمثيل مصر في المحافل الإفريقية والعربية والدولية".

"مسيرة مليئة بالجهد والتعب والنجاح، قدمت فيها كل ما أملك من إخلاص وتفانٍ، ولم أبخل يومًا بنقطة عرق واحدة من أجل رفعة اسم بلادي وتشريف التحكيم المصري".

"لكن، وللأسف، جاءت النهاية ليس بقرارٍ فني أو طبيعي، بل نتيجة ظروف إدارية غير عادلة، وقرارات افتقدت للمنطق والموضوعية داخل منظومة التحكيم، يقودها فكر شاذ عن بيئتنا الكروية، وفاقد للتقدير الحقيقي للكفاءات المصرية".

"لقد واجهت، خلال الفترة الأخيرة، حالة من التهميش والتقليل من شأن الحكام المصريين، لحساب توجهات شخصية ومصالح ضيقة، مما جعل الاستمرار في هذه المنظومة أمرًا لا يتناسب مع قيم العدالة والاحترام التي تربيت عليها داخل وخارج الملعب".

"لذلك، جاء قراري بالاعتزال احترامًا لتاريخي ولمبادئي، وليس هروبًا من الميدان، أؤمن أن الصمت في بعض المواقف أقوى من أي كلمة، وأن الكرامة المهنية لا تقبل المساومة".

"أتوجه بخالص الشكر لكل من دعمني وساندني طوال رحلتي، من زملاء ومدربين ومسؤولين وجماهير.. هذا والله ولى التوفيق".

اتحاد الكرة المصري لجنة الحكام محمود البنا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
تشيلسي

تشيلسي

3 0
برشلونة

برشلونة

85

اجمالي التسديدات: تشيلسي 15 - برشلونة 4

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

0 2
باير ليفركوزن

باير ليفركوزن

89

دوكو سدد من داخل منطقة الجزاء ولكن كرته اصطدمت في الدفاع

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg