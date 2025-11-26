المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
وزارة الرياضة ترد عبر يلا كورة على أنباء استقالة مجلس إدارة الزمالك

محمد خيري

كتب - محمد خيري

03:44 م 26/11/2025
حسين لبيب وأشرف صبحي

حسين لبيب وأشرف صبحي

كشف محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، حقيقة تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، باستقالته.

وأوضح الشاذلي، في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن كل ما يُتداول عن تقديم مجلس إدارة نادي الزمالك استقالته في الفترة الماضية، ليس صحيحا بالمرة.

وأضاف متحدث الوزارة: "مجلس إدارة الزمالك مستمر في عمله بشكل طبيعي، وما يُنشر مجرد شائعات لإثارة الجدل فقط، لأن الاستقالة مش مجرد كلمة بين طرفين، لأ هي عبارة عن ورق رسمي ولم يحدث أي حديث أو ورق رسمي".

واختتم تصريحاته: "على الجميع متابعة الأخبار الرسمية فقط، وتحري الدقة فيما يتم نقله، حتى لا يحدث أي أمور مغلوطة أو تصريحات خاطئة".

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات في الثالثة عصر السبت 29 نوفمبر الجاري باستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

الزمالك الدوري المصري حسين لبيب

