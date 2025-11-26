كشف محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، حقيقة تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، باستقالته.

وأوضح الشاذلي، في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن كل ما يُتداول عن تقديم مجلس إدارة نادي الزمالك استقالته في الفترة الماضية، ليس صحيحا بالمرة.

وأضاف متحدث الوزارة: "مجلس إدارة الزمالك مستمر في عمله بشكل طبيعي، وما يُنشر مجرد شائعات لإثارة الجدل فقط، لأن الاستقالة مش مجرد كلمة بين طرفين، لأ هي عبارة عن ورق رسمي ولم يحدث أي حديث أو ورق رسمي".

واختتم تصريحاته: "على الجميع متابعة الأخبار الرسمية فقط، وتحري الدقة فيما يتم نقله، حتى لا يحدث أي أمور مغلوطة أو تصريحات خاطئة".