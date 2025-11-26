مصدر ليلا كورة: إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات بسبب المنشطات

تعرض رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، لصدمة جديدة مساء اليوم الأربعاء، بالإيقاف 4 سنوات.

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، إن رمضان صبحي تعرض للإيقاف لمدة 4 سنوات بسبب المنشطات من قبل المحكمة الرياضية الدولية، وتتبقى له خطوة المحكمة الفيدرالية ليتظلم على هذا القرار.

وبدأت أزمة رمضان صبحي مع المنشطات بشكل عام، عندما خرج علينا جمال علام، رئيس اتحاد الكرة السابق، وأكد إيجابية عينة اللاعب بعد فحص المنشطات.

وقال جمال علام يوم 31 مارس 2024 خلال استضافته في إذاعة أون سبورت إف إم: "منظمة المنشطات أرسلت لنا خطابًا رسميًا بإيجابية عينة رمضان صبحي لاعب بيراميدز".

وأوضح: "أبلغنا نادي بيراميدز بإيجابية العينة، وله حق التظلم على القرار خلال 10 أيام". (للاطلاع على التفاصيل اضغط هنا)

وفي يوم 27 مايو 2024.. أعلنت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "نادو" إيقاف رمضان صبحي بسبب إيجابية عينته. (للاطلاع على التفاصيل اضغط هنا)

يوم 17 يوليو 2024.. أعلنت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات رفع الإيقاف عن رمضان صبحي وقررت بالأغلبية، الآتي:

1- عدم فرض عقوبة على اللاعب.

2- الرفع الفوري للإيقاف المؤقت الإجباري المفروض على اللاعب.

3- بدورها أخطرت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات جميع الأطراف المعنية بهذا القرار. (للاطلاع على التفاصيل اضغط هنا)

يوم 22 يوليو 2024.. عاد رمضان صبحي للمشاركة مع فريقه وكانت أول مباراة له أمام النادي الأهلي وتلقى بيراميدز وقتها هزيمة بهدف دون رد في لقاء أقيم ضمن مباريات الجولة الـ31 لبطولة الدوري.

يوم 17 سبتمبر 2024.. قررت المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات الاستئناف على قرار المنظمة المصرية وطالبت بإيقافه 4 سنوات، قبل أن يخرج القرار مساء اليوم الأربعاء بشكل رسمي ونهائي.