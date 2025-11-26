"في يوم وليلة".. 48 ساعة غيرت حياة رمضان صبحي

تغيرت حياة رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، بشكل درامي خلال ساعات قليلة، فالموهبة التي كانت محط أنظار الجميع قبل ستة أعوام، حين قاد منتخب الشباب للتتويج بكأس أمم أفريقيا، تجد نفسها اليوم أمام أزمة بات الخروج منها غاية في الصعوبة.

وظهرت موهبة رمضان صبحي، اللاعب الشاب قبل 6 سنوات، حينما كان أحد أبرز لاعبي الأهلي ومنتخب مصر الأول رغم صغر سنه، ليبدأ خطوة الاحتراف مبكرًا في الدوري الإنجليزي، بحثًا عن مسيرة مليئة بالمجد.

ولم يكن تدهور حياة رمضان صبحي مرتبطًا بعودته من رحلة الاحتراف، إذ سقط اللاعب في العديد من القضايا التي أفقدته التركيز داخل المستطيل الأخضر، وأصبحت تهدد مسيرته بشكل كامل

يوم فارق في مسيرة رمضان صبحي

بدأت أزمة رمضان صبحي، بخصوص قضية تزوير كراسات إجابات امتحانات معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق، قبل فترة لتتصاعد الأزمة إلى داخل ساحات القضاء، ليقع اللاعب تحت طائلة المحاكمة من أجل محاسبته والوقوف على مدى تورطه في القضية.

وقررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في شبرا الخيمة، في 23 نوفمبر الجاري، التحفظ على رمضان صبحي وتأجيل محاكمته و3 آخرين إلى 26 من الشهر ذاته، نظرًا لغياب المحامي الأساسي لأحد المتهمين في القضية ذاتها لأسباب صحية.

25 نوفمبر 2025 - حبس رمضان صبحي

استمعت هيئة محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في شبرا الخيمة، يوم 26 نوفمبر لأقوال مرافعات الدفاع عن المتهمين خلال تلك الجلسة، والتي شهدت نفي محامي رمضان صبحي صلة موكله بواقعة التزوير، مؤكدًا أنه كان يرغب في الحصول على شهادة إثبات قيد فقط.

وأنكر رمضان صبحي خلال الجلسة صلته الاتهامات الموجهة ضده، مؤكدًا أمام هيئة المحكمة: "معنديش أي علم بالشهادات أو الكشوف دي.. عمري ما شوفتها، ولسه طالب في الفرقة التالتة لحد دلوقتي".

وأكد رمضان صبحي أنه لم يوقع على أي أوراق متعلقة بالامتحانات، ولم يتسلم أو يسلم كراسات إجابة، موضحًا أنه تم الزج به في الواقعة دون علمه.

وقررت هيئة المحكمة حجز الحكم في قضية بتزوير كراسات إجابات امتحانات معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق، لتصدر قرارها النهائي في جلسة 30 ديسمبر المقبل، مع استمرار حبس جميع المتهمين لحين النطق بالحكم، من بينهم رمضان صبحي و3 آخرون.

النطق بالحكم 30 ديسمبر.. قرار من المحكمة بشأن قضية رمضان صبحي

26 نوفمبر 2025 - إيقاف رمضان صبحي

استمرت الكوارث في السقوط على رأس رمضان صبحي، إذ قررت المحكمة الرياضية الدولية، إيقاف رمضان صبحي لمدة 4 سنوات، بسبب قضية المنشاطات التي تورط فيها لاعب بيراميدز، وفقًا لما كشفه مصدر في تصريحات لـ"يلا كورة".

وتتبقى خطوة لدى رمضان صبحي في المحكمة الفيدرالية من أجل التظلم على قرار الإيقاف الصادر ضده.

كانت قد بدأت أزمة رمضان صبحي مع المنشطات، عندما كشف جمال علام، رئيس اتحاد الكرة السابق، إيجابية عينة اللاعب بعد فحص المنشطات الذي خضع له لاعب بيراميدز.

مصدر ليلا كورة: إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات بسبب المنشطات