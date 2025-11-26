أكد المهاجم الإسكتلندي الشاب روبي يور، لاعب نادي سيريوس السويدي، أنه لم يكن يعلم شيئًا عن اهتمام النادي الأهلي، بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية، في شهر يناير المقبل.

وقال روبي يور في تصريحات عبر صحيفة "أوبسالا نيا تيدنينج" السويدية، ردًا على سؤال حول اهتمام الأهلي بضمه: "لم أكن أعلم شيئًا عن ذلك قبل أن يسألني الناس، إنه أمر أحتاج إلى البحث فيه أكثر في مثل هذه الحالات، لكن بصراحة، أفضل البقاء في أوروبا".

وأضاف: "بصراحة، لا أهتم بأي شائعات، وهذه الأمور خارجة عن إرادتي، أستمتع ببعض الراحة الآن، لذا سنرى ما سيحدث لاحقًا، لقد كان موسمًا طويلًا لي وللفريق".

وأضافت الصحيفة أن وسائل إعلام اسكتلندية أكدت أن الأهلي مهتم بالتعاقد مع روبي يور مهاجم سيريوس، بعدما كان النادي يستهدف التعاقد مع الإيفواري إبراهيم دياباتي مهاجم فريق جايس السويدي.

وكان اللاعب صاحب الـ 21 عامًا قد بدأ مسيرته في أكاديمية نادي رينجرز الإسكتلندي، قبل أن ينتقل لعدة أندية أبرزهم أندرلخت البلجيكي، قبل أن يستقر به المطاف مع سيريوس السويدي.

وشارك روبي في 30 مباراة بالدوري السويدي في الموسم المنقضي، سجل خلالها 11 هدفًا وقدم 4 تمريرات حاسمة لزملائه.

ويرتبط النادي الأهلي بعلاقات جيدة مع فريق سيريوس السويدي، الذي سبق وأن ضم من صفوفه المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي في يناير عام 2024.