أصدر نادي بيراميدز بيانًا رسميًا بشأن لاعب الفريق رمضان صبحي، ثمن فيه بيان النادي الأهلي وموقفه الداعم للاعب، مؤكدًا أهمية رمضان صبحي كأحد أفراد منظومة بيراميدز، ومشدّدًا على استمرار الدعم القانوني للاعب منذ اللحظة الأولى.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية (كاس) قد أصدرت عقوبة ضد رمضان صبحي بإيقافه لمدة أربع سنوات، وذلك في قضية تتعلق بالتلاعب في عينات المنشطات.

كما يواجه رمضان صبحي اتهامًا في قضية تزوير محرر رسمي لأداء الامتحانات بدلاً منه، حيث تأجلت نظر القضية إلى جلسة 30 ديسمبر المقبل.

وجاء نص بيان بيراميدز كما يلي:-

يثمن نادي بيراميدز البيان الصادر من النادي الأهلي فيما يخص دعمه للاعبنا رمضان صبحي، ويتوجه بعظيم شكره لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على دعمهم للاعبنا، ويرحب بانضمام الفريق القانوني للنادي الأهلي لفريق الدفاع لما يمثله ذلك من إضافة ثمينة لجهود النادي لمساندة اللاعب

ويشدد النادي أن رمضان صبحي هو فرد مهم من أفراد منظومة وعائلة نادي بيراميدز، والفريق القانوني للنادي بالكامل يعكف منذ اليوم الأول للأزمة وبالتنسيق مع محامي النادي الدولي على دراسة وبحث كافة سبل الدعم القانوني وتسخير كافة إمكانيات النادي اللازمة لدعم رمضان صبحي، وذلك استكمالا من النادي لدعمه المستمر للاعب على كافة المستويات.

وفي هذا السياق، يناشد نادي بيراميدز كافة المؤسسات الرياضية بالدولة إلى الوقوف بجانب لاعبنا رمضان صبحي ودعمه في محنته تقديراً لموهبته ولمكانته وتاريخه الكبير في تمثيل منتخب مصر في البطولات الدولية والقارية، ويدعو النادي إلى تنسيق الجهود بين جميع الخبراء القانونيين المعنيين لتحقيق أقصى قدر ممكن من الاستفادة في تقديم الدعم اللازم للاعب في محنته.

ويهيب نادي بيراميدز بجميع المهتمين بالشأن الرياضي وجماهير الكرة المصرية والعربية إلى احترام خصوصية اللاعب وحقه الأصيل في الدفاع عن نفسه وسلوك كافة سبل الطعن المقررة في القوانين واللوائح الرياضية دون استباق أحكام أو قرارات أو تداول غير قانوني للوقائع.

أما فيما يتعلق بالقضية المنظورة أمام القضاء المصري، فيود النادي التأكيد على ثقته الكاملة واحترامه الكبير لأحكام وقرارات القضاء المصري الذي قرر حجز القضية للحكم لجلسة 30 ديسمبر القادم.