كشف نادي بيراميدز، تفاصيل إصابة أحمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول، التي تعرض لها خلال مباراة الفريق ضد نظيره باور ديناموز، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

بيراميدز كان قد عاد بانتصار على حساب مضيفه فريق باوز ديناموز الزامبي، بهدف دون رد، بالجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

تفاصيل إصابة أحمد الشناوي

وكشف مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي في بيراميدز، أن الشناوي أجرى أشعة وفحوصات طبية خلال الساعات الماضية.

وأضاف أن الأشعة التي خضع لها حارس مرمى الفريق، أثبتت أنه يعاني من كدمة قوية في الجزء الخارجي من الركبة.

وأشار المنيري عبر المركز الإعلامي لبيراميدز، أن أحمد الشناوي يحتاج لعلاج طبيعي وتأهيل لعدة أيام، من أجل أن يكون جاهزا لمباراة بتروجت المحدد لها يوم ٦ ديسمبر الجاري في الدوري الممتاز.

ويرتبط بيراميدز بخوض مباراتين مؤجلتين أمام فريقي كهرباء الإسماعيلية ثم بتروجيت، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويتواجد أحمد الشناوي في قائمة منتخب مصر الأول استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث ينطلق المعسكر يوم 3 ديسمبر الجاري.