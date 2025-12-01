وافق نادي بيراميدز على إرسال مهاجم الفريق مروان حمدي، إلى قطر للانضمام إلى معسكر منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، بالإضافة إلى السماح لمتوسط ميدانه المغربي وليد الكرتي، بالسفر للالتحاق بمتخب بلاده.

وتأكد بذلك غياب الثنائي مروان حمدي ووليد الكرتي، عن مواجهتي بيراميدز في الدوري المصري، بالإضافة إلى مباراتين محتملتين في بطولة كأس إنتركونتيننتال، حال وصل منتخبي مصر والمغرب إلى مراحل متقدمة في كأس العرب.

ويرتبط فريق بيراميدز بخوض مواجهتين في الدوري المصري، خلال توقيت إقامة بطولة كأس العرب، ويضرب السماوي موعدًا مع كهرباء الإسماعيلية يوم 3 ديسمبر الجاري بالجولة الثامنة، ويواجه بتروجيت في السادس من الشهر ذاته ضمن منافسات الأسبوع العاشر من البطولة.

وتقام منافسات كأس العرب خلال الفترة من 1 حتى 18 ديسمبر الجاري، وهو ما يجعل تواجد مروان حمدي ووليد الكرتي ضمن صفوفه غير ممكنًا، بعد السماح لهما بالسفر إلى قطر للالتحاق بمنتخباتهما الوطنية، وبالتالي تأكد غيابهما عن مباراتي كهرباء الإسماعيلية وبتروجيت.

ماذا قدم مروان حمدي مع بيراميدز؟

شارك مروان حمدي لاعب نادي بيراميدز، مع الفريق خلال 16 مباراة في مختلف المسابقات المحلية والقارية في الموسم الجاري، وذلك بواقع 432 دقيقة فقط.

ويعد مروان حمدي المهاجم الثاني في قوام نادي بيراميدز، إذ يشارك الكونغولي فيستون ماييلي بصفة أساسية مع السماوي.

ونجح مروان حمدي، في تسجيل 4 أهداف مع بيراميدز خلال 16 مباراة، وقدم تمريرتين حاسمتين، كما تلقى بطاقة صفراء واحدة.

مساهمات مروان حمدي مع بيراميدز

- أمام أوكلاند سيتي (هدف).

- أمام الإسماعيلي (هدف).

- أمام الاتحاد السكندري (هدف وتمريرة حاسمة).

- أمام المقاولون العرب (هدف).

- أمام سيراميكا كليوباترا (تمريرة حاسمة).

ماذا قدم وليد الكرتي مع بيراميدز؟

ظهر المغربي وليد الكرتي مع بيراميدز، خلال 16 مباراة في مختلف المسابقات المحلية والقارية، وذلك بواقع 1205 دقيقة، ونجح في تسجيل 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.

ويشارك وليد الكرتي رفقة بيراميدز، بصفة منتظمة إذ يعد أحد عناصر الفريق الأساسية في خط وسط السماوي.

مساهمات وليد الكرتي مع بيراميدز

- أمام أوكلاند سيتي (هدف).

- أمام التأمين الإثيوبي (تمريرة حاسمة).

- أمام الأهلي (هدفان).