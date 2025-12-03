أثار قرار نادي أوجسبورج الألماني بإقالة ساندرو فاجنر، المدير الفني للفريق من منصبه، حالة من الجدل، بين جماهيره، ومتابعي البوندسليجا.

وجاء قرار نادي أوجسبورج بإقالة ساندرو فاجنر بعد 5 أشهر فقط من تواجده على رأس القيادة الفنية للفريق، خلفًا للمُقال الأخير، ييس توروب، الذي تولى بعد ذلك تدريب النادي الأهلي.

ذلك القرار، أعاد للأذهان في الأوساط الألمانية، صدمة الإطاحة بييس توروب من تدريب أوجسبورج في مايو الماضي، بداعي تراجع النتائج والمستوى، حيث أعرب العديد من المتابعين للنادي عن استيائهم من تخبط القرارات داخل النادي.

سخافة إقالة توروب

أبرز التعليقات على قرار إقالة فاجنر، جاء من كيفن هاتشارد، المعلق البريطاني، المختص بشئون كرة القدم الألمانية، حيث أكد أن ذلك القرار يجعل من إقالة ييس توروب في الصيف الماضي أكثر "سخافةً".

وكتب كيفن هاتشارد عبر حسابه على موقع إكس: "أمرٌ مُحبطٌ للغاية في هذا الأمر، فاجنر مدربٌ شابٌّ يحاول تثبيت أقدامه، لكنه يُطرد بعد 12 مباراةً من بداية موسم الدوري الألماني.. قد يُحدث المدرب المؤقت مانويل باوم، الأكثر خبرةً، نقلةً نوعيةً في الفريق، ولكن ماذا بعد؟ يبدو أن أوجسبورج نادٍ ذو توقعاتٍ غير واقعية".

وأتم كيفن هاتشارد تصريحاته قائلًا: "كما أن هذا يجعل قرار إقالة ييس توروب في الصيف أكثر سخافة.. لقد قدّم موسمين رائعين، لكن هذه الأوهام بالعظمة قد تكون باهظة الثمن.. هذا الفريق بعيدٌ كل البعد عن أن يكون فريقًا من النصف الأول بالدوري، وقد حان الوقت لقبول ذلك".

توروب الأفضل في تاريخ أوجسبورج

من جهتها، استعرضت صحيفة كيكر الألمانية، تحليلًا بالأرقام عن قائمة المدربين الأفضل والأسوأ في تاريخ أوجسبورج ببطولة الدوري، حيث جاء مدرب الأهلي الحالي على رأس تلك القائمة، فيما جاء فاجنر في أسفلها.

وخاض ييس توروب 61 مباراة في الدوري الألماني مع أوجسبورج، حقق خلالها أعلى معدل نقاط في تاريخ النادي بالمسابقة، بلغ 1.26 نقطة لكل مباراة، متفوقًا على المدرب التاريخي للفريق، ماركوس فينزيرل الذي خاض 172 مباراة، بمعدل نقاط وصل 1.24 نقطة.

المدرب الدنماركي تفوق أيضًا على جميع المدربين الأخرين في القائمة، ومن بينهم، مانويل بوم، المدرب المؤقت الحالي لأوجسبورج، الذي حقق معدل نقاط وصل 1.10 نقطة في 82 مباراة، وكذلك هييكو هيرليتش (معدل 1.08 نقطة في 38 مباراة)، وديريك شوستر (معدل نقطة في 14 مباراة).

فاجنر الأسوأ

أما المدرب المساعد السابق في الجهاز الفني لمنتخب ألمانيا، ساندرو فاجنر، فيعد هو المدرب الأسوأ الذي تولى تدريب أوجسبورج في البوندسليجا، حيث حقق معدل نقاط بلغ 0.83 نقطة في 12 مباراة.

وتولى ساندرو فاجنر تدريب أوجسبورج عقب إقالة ييس توروب، الذي انتظر حوالي 4 أشهر، قبل العودة للتدريب مُجددًا، عبر بوابة النادي الأهلي، الذي حقق معه بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال، في أكتوبر الماضي.