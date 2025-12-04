المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مصدر في الزمالك ليلا كورة: عبد الحميد معالي يبدأ إجراءات فسخ تعاقده

يلا كورة

كتب - يلا كورة

12:59 ص 04/12/2025
عبد الحميد معالي لاعب الزمالك

عبد الحميد معالي لاعب الزمالك

بدأ اللاعب المغربي الصاعد عبد الحميد معالي، إجراءات فسخ تعاقده مع الفريق الأبيض، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة خلال الفترة الماضية.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة ليلا كورة: "عبد الحميد معالي بدأ في إجراءات فسخ تعاقده مع الزمالك".

وأوضح: "هذه الخطوة جاءت بعد انتهاء مدة الإنذار المقدم من جانب اللاعب المغربي ضد الفريق الأبيض".

وأشار إلى أنه من المنتظر أن يتقدم معالي بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، للحصول على مستحقاته من نادي الزمالك.

وتواصل الأزمات ملاحقة الفريق الأبيض، حيث سبقه مواطنه المدافع صلاح الدين مصدق، الذي فسخ عقده من طرف واحد بسبب الأزمة ذاتها، وغاب عن تدريبات الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وكان نادي الزمالك قد أعلن ضم عبد الحميد معالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من فريق اتحاد طنجة، بعقد يمتد لخمسة مواسم.

الزمالك عبد الحميد معالي أخبار الزمالك

