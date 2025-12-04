كشف علي ماهر، مدرب سيراميكا كليوباترا، حقيقة طلب مجلس إدارة النادي الأهلي تدريب الفريق الأحمر بشكل مؤقت بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبييرو.

وقال علي ماهر في تصريحات عبر قناة النهار: "هناك أمورًا لا أستطيع التحدث عنها، لكني أكون سعيدًا عندما يتحدث معي أحد من مجلس إدارة الأهلي ويريد أن أكون متواجدا".

وأضاف: "تواجدي في نفس يوم ارتباط اسمي بالأهلي كان بالصدفة، لكن هناك أمورًا أخرى حدثت وليس كل ما يحدث يجب أن يقال".

وواصل علي ماهر: "علاقتي بالأهلي جيدة باستمرار، وطوال الوقت يحدث كلام، وفي أخر مباراة في السوبر المصري، خالد مرتجي قام بتحيتي بعد مباراة الأهلي وسيراميكا".

وتابع مدرب سيراميكا: "أتمنى تدريب الأهلي كمدير فني في يوم من الأيام، لأني تعلمت كثيرا ووصلت لمرحلة جيدة".

قبل أن ينهي: "طُلب منك تدريب الأهلي بصفة مؤقتة؟ أتشرف بارتباط اسمي بالأهلي، وهناك أمورا لا أستطيع التحدث عنها".

ورحل الإسباني خوسيه ريبييرو، عن تدريب الأهلي بعد الخسارة التي تلقاها الفريق الأحمر من بيراميدز في الدوري المصري بنتيجة 2-0، وتم التعاقد بعدها مع الدنماركي ييس توروب، المدير الفني الحالي للفريق.