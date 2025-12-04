المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العرب
عمان

عمان

- -
16:30
المغرب الثاني

المغرب الثاني

كأس العرب
جزر القمر

جزر القمر

- -
20:30
السعودية

السعودية

الدوري الألماني
ماينز

ماينز

- -
21:30
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

- -
22:00
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

- -
20:00
موناكو

موناكو

"ليس كل ما يحدث يقال".. علي ماهر يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لتدريب الفريق

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:56 م 04/12/2025
علي ماهر مدرب سيراميكا كليوباترا

علي ماهر - مدرب سيراميكا كليوباترا

كشف علي ماهر، مدرب سيراميكا كليوباترا، حقيقة طلب مجلس إدارة النادي الأهلي تدريب الفريق الأحمر بشكل مؤقت بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبييرو.

وقال علي ماهر في تصريحات عبر قناة النهار: "هناك أمورًا لا أستطيع التحدث عنها، لكني أكون سعيدًا عندما يتحدث معي أحد من مجلس إدارة الأهلي ويريد أن أكون متواجدا".

وأضاف: "تواجدي في نفس يوم ارتباط اسمي بالأهلي كان بالصدفة، لكن هناك أمورًا أخرى حدثت وليس كل ما يحدث يجب أن يقال".

وواصل علي ماهر: "علاقتي بالأهلي جيدة باستمرار، وطوال الوقت يحدث كلام، وفي أخر مباراة في السوبر المصري، خالد مرتجي قام بتحيتي بعد مباراة الأهلي وسيراميكا".

وتابع مدرب سيراميكا: "أتمنى تدريب الأهلي كمدير فني في يوم من الأيام، لأني تعلمت كثيرا ووصلت لمرحلة جيدة".

قبل أن ينهي: "طُلب منك تدريب الأهلي بصفة مؤقتة؟ أتشرف بارتباط اسمي بالأهلي، وهناك أمورا لا أستطيع التحدث عنها".

ورحل الإسباني خوسيه ريبييرو، عن تدريب الأهلي بعد الخسارة التي تلقاها الفريق الأحمر من بيراميدز في الدوري المصري بنتيجة 2-0، وتم التعاقد بعدها مع الدنماركي ييس توروب، المدير الفني الحالي للفريق.

الأهلي الدوري المصري علي ماهر سيراميكا كليوباترا

