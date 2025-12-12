ضربة قوية تعرض لها الدولي الأردني يزن النعيمات مهاجم فريق العربي القطري، بعد إصابته في لقاء المنتخب العراقي في إطار ذهاب دور الثمانية من منافسات كأس العرب (قطر 2025).

وأفاد الموقع الرسمي للاتحاد الأردني لكرة القدم، اليوم الجمعة، إصابة يزن النعيمات بقطع في الرباط الصليبي ليتأكد بصورة رسمية غيابه حتى نهاية الموسم إلى جانب احتمالية غيابه عن كأس العالم 2026.

وارتبط صاحب الـ26 عامًا بالرحيل إلى الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية من أجل تدعيم الخط الأمامي، لكن يبدو أن الصفقة ستتوقف نظرًا لإصابة اللاعب الأردني ومدة غيابه.

يزن النعيمات ليس اللاعب الأول الذي كان مرتبط بالأهلي قبل أن تتعثر الصفقة لأسباب طبية، لكن هناك لاعبين آخرين على سبيل المثال عبد العزيز يعقوبو لاعب ريو أفي البرتغالي السابق.

وكان يعقوبو قريبًا من الانتقال لصفوف الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية (يناير 2023) قبل أن تتعطل الصفقة بصورة نهائية بسبب عدم اجتياز اللاعب الفحوصات الطبية بنجاح.

