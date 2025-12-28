المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس الأمم الأفريقية
غينيا الاستوائية

غينيا الاستوائية

0 0
17:00
السودان

السودان

الدوري الإيطالي
كريمونيسي

كريمونيسي

0 2
16:00
نابولي

نابولي

كأس مصر
الزمالك

الزمالك

1 0
14:30
بلدية المحلة

بلدية المحلة

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

3 0
13:30
هيلاس فيرونا

هيلاس فيرونا

كأس الأمم الأفريقية
الجابون

الجابون

2 3
14:30
موزمبيق

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية
الجزائر

الجزائر

- -
19:30
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار

كوت ديفوار

- -
22:00
الكاميرون

الكاميرون

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

- -
18:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

1 1
16:00
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

عبد الرؤوف: بنتايك فسخ عقده مع الزمالك من طرف واحد

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:52 م 28/12/2025
محمود بنتايك لاعب الزمالك

محمود بنتايك يفسخ عقده مع الزمالك

أعلن المدرب أحمد عبد الرؤوف أن اللاعب المغربي محمود بنتايك فسخ عقده مع الزمالك من طرف واحد.

وانضم بنتايك إلى الزمالك في أغسطس 2024 معارًا من سانت إتيان الفرنسي، قبل أن يتم تفعيل بند الشراء بمليون يورو في الصيف الماضي.

بنتايك يفسخ عقده مع الزمالك

كشف عبد الرؤوف في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الأحد أن بنتايك فسخ عقده مع الزمالك من طرف واحد، بسبب المستحقات المالية المتأخرة.

وقال عبد الرؤوف: "محمود بنتايك فسخ عقده مع الزمالك من طرف واحد".

وأضاف بشأن موقف الزمالك من اللاعب: "بنتايك غير متواجد معنا، والإدارة هي المسؤولة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن".

وكان الزمالك تأهل إلى دور الـ16 من منافسات كأس مصر، عصر الأحد، بعد أن تفوق (1-0) على بلدية المحلة.

وخاض بنتايك 42 مباراة في جميع المسابقات الرسمية مع الزمالك، سجل خلالها هدفين وصنع 5 أهداف أخرى.

 

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري محمود بنتايك

