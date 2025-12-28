عبد الرؤوف: بنتايك فسخ عقده مع الزمالك من طرف واحد

أعلن المدرب أحمد عبد الرؤوف أن اللاعب المغربي محمود بنتايك فسخ عقده مع الزمالك من طرف واحد.

وانضم بنتايك إلى الزمالك في أغسطس 2024 معارًا من سانت إتيان الفرنسي، قبل أن يتم تفعيل بند الشراء بمليون يورو في الصيف الماضي.

بنتايك يفسخ عقده مع الزمالك

كشف عبد الرؤوف في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الأحد أن بنتايك فسخ عقده مع الزمالك من طرف واحد، بسبب المستحقات المالية المتأخرة.

وقال عبد الرؤوف: "محمود بنتايك فسخ عقده مع الزمالك من طرف واحد".

وأضاف بشأن موقف الزمالك من اللاعب: "بنتايك غير متواجد معنا، والإدارة هي المسؤولة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن".

وكان الزمالك تأهل إلى دور الـ16 من منافسات كأس مصر، عصر الأحد، بعد أن تفوق (1-0) على بلدية المحلة.

وخاض بنتايك 42 مباراة في جميع المسابقات الرسمية مع الزمالك، سجل خلالها هدفين وصنع 5 أهداف أخرى.