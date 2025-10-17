المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية
الاتحاد الليبي

الاتحاد الليبي

- -
20:00
المصري

المصري

الدوري المصري
وادي دجلة

وادي دجلة

1 2
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

42 22
18:00
فلاورز

فلاورز

الدوري المصري
غزل المحلة

غزل المحلة

- -
20:00
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
21:45
ستراسبورج

ستراسبورج

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:00
الشباب

الشباب

دوري القسم الثاني-أ
لافيينا أف سي

لافيينا أف سي

2 1
15:30
بلدية المحلة

بلدية المحلة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

لافيينا يسقط بلدية المحلة بثنائية في دوري المحترفين

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

06:37 م 17/10/2025
فريق لافيينا

فريق لافيينا

حقق فريق لافيينا إف سي فوزًا ثمينًا على حساب بلدية المحلة، بهدفين مقابل هدف، ضمن لقاءات الأسبوع التاسع من بطولة دوري المحترفين.

وتقدم لافيينا بهدفين دون رد في الشوط الأول أمام ضيفه بلدية المحلة، سجلهما عبد الرحمن عبودة ومايكل إيجيمبا.

وقلص بلدية المحلة الفارق في الشوط الثاني بهدف أحمد الشامي، لكن لافيينا حافظ على تقدمه، ليخرج بالنقاط الثلاث.

ورفع لافيينا رصيده إلى 15 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثالث في جدول ترتيب دوري المحترفين.

وفي المقابل تجمد رصيد بلدية المحلة عند 4 نقاط، يتذيل بها جدول الترتيب، في المركز الثامن عشر والأخير، بدون أي انتصار حتى الآن في المسابقة، مقابل 4 تعادلات و5 هزائم.

وشهدت منافسات الجولة ذاتها تعادل ديروط سلبيًا مع نادي راية، بينما حسم التعادل الإيجابي مواجهة بروكسي ضد المنصورة بنتيجة 1-1.

وكان المنصورة قد تقدم بهدف علاء المتولي، قبل أن يدرك بروكسي التعادل من ركلة جزاء سجلها محمد يسري.

ورفع المنصورة رصيده إلى 15 نقطة، يحتل بها المركز الرابع، بينما وصل رصيد بروكسي إلى 14 نقطة في المركز السادس.

مباراة بلدية المحلة القادمة
بلدية المحلة دوري المحترفين لافيينا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    81
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
الاتحاد الليبي

الاتحاد الليبي

- -
المصري

المصري

2

ويجلس على دكة البدلاء كل من: "عصام ثروت، كريم العراقي، أحمد منصور، محمد هاشم،ميدو جابر، كينجسلي ايدوو، عمر الساعي، موجيشا، منذر طمين".

تفاصيل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg