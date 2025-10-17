لافيينا يسقط بلدية المحلة بثنائية في دوري المحترفين

حقق فريق لافيينا إف سي فوزًا ثمينًا على حساب بلدية المحلة، بهدفين مقابل هدف، ضمن لقاءات الأسبوع التاسع من بطولة دوري المحترفين.

وتقدم لافيينا بهدفين دون رد في الشوط الأول أمام ضيفه بلدية المحلة، سجلهما عبد الرحمن عبودة ومايكل إيجيمبا.

وقلص بلدية المحلة الفارق في الشوط الثاني بهدف أحمد الشامي، لكن لافيينا حافظ على تقدمه، ليخرج بالنقاط الثلاث.

ورفع لافيينا رصيده إلى 15 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثالث في جدول ترتيب دوري المحترفين.

وفي المقابل تجمد رصيد بلدية المحلة عند 4 نقاط، يتذيل بها جدول الترتيب، في المركز الثامن عشر والأخير، بدون أي انتصار حتى الآن في المسابقة، مقابل 4 تعادلات و5 هزائم.

وشهدت منافسات الجولة ذاتها تعادل ديروط سلبيًا مع نادي راية، بينما حسم التعادل الإيجابي مواجهة بروكسي ضد المنصورة بنتيجة 1-1.

وكان المنصورة قد تقدم بهدف علاء المتولي، قبل أن يدرك بروكسي التعادل من ركلة جزاء سجلها محمد يسري.

ورفع المنصورة رصيده إلى 15 نقطة، يحتل بها المركز الرابع، بينما وصل رصيد بروكسي إلى 14 نقطة في المركز السادس.