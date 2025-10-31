اتجهت الأنظار قديمًا إلى الدورات الرمضانية ومباريات كرة القدم في شوارع مصر المختلفة، للبحث عن الموهوبين، والتي لا تزال منجم ذهب للعديد من الأندية إذا أحسنت استغلاله، ويبدو أن نادي الترسانة نجح في ذلك، بأقدام لاعبه الصاعد تهامي سعيد الشافعي.

من الدورات الرمضانية لملاعب المحترفين.. رحلة تهامي الشافعي

جذب تهامي الأنظار على منصات التواصل الاجتماعي، عن طريق ظهوره في دورة الوحدة المحلية الرمضانية، بقرية المحمدية التابعة لمركز منيا القمح، الذي نشأ فيه اللاعب الشاب، خلال شهر مارس الماضي.

يمكنك مشاهدة الهدف من هنا

تداولت العديد من الصفحات هدفًا سجله تهامي بتسديدة رائعة بطريقة "الرابونا"، التي نادرًا ما يسدد بها اللاعبين، لتتفاعل معه الجماهير، ويبدأ السؤال: لماذا لا يلعب في نادي محترف؟.

حقيقة الأمر أن اللاعب الذي ولد عام 2004، في قرية الربعماية، كان قد بدأ مسيرته الاحترافية بالفعل، واتخذ العديد من الخطوات المختلفة، لكن ربما كان هذا الهدف فرصة لإظهار موهبته.

بدأت رحلة تهامي الاحترافية مع كرة القدم من بوابة ارض المواهب، قطاع الناشئين في النادي الإسماعيلي، الذي كان مصدرًا للعديد من نجوم الجيل الذهبي للكرة المصرية.

الرحيل عن الإسماعيلي وقرار حرمه من الزمالك

استمر تهامي في ناشئين الإسماعيلي لمدة موسمين، لكنه قرر الرحيل بسبب قلة مشاركاته، واستبعاده من قائمة الفريق في العديد من المباريات، حسبما أوضح في تصريحات لموقع يلا كورة من قبل.

وقال تهامي: "ذهبت إلى اختبارات نادي الزمالك وتم قبولي من الاختبار الأول مع الفريق، والكابتن مدحت مكي المدير الفني لفريق مواليد 2004 بنادي الزمالك خلال هذه الفترة، أخبرني بأنني سأكون مع الفريق، حتى جاء القرار بإلغاء مسابقة مواليد 2003 وحزنت للغاية بعد هذا القرار والرحيل عن النادي".

حلم لم يكتمل مع البنك الأهلي.. وفرصة للتألق من بوابة الترسانة

وأوضح تهامي أنه انتقل إلى فريق البنك الأهلي مواليد 2003، والذي استمر في صفوفه لمدة 3 سنوات، وكان قريبًا من تمثيل الفريق الأول تحت قيادة حلمي طولان، عقب تألقه في مواجهة ضد ناشئي الزمالك، سجل خلالها هدفين وصنع آخر.

رحيل حلمي طولان عن تدريب البنك حرم تهامي من فرصة المشاركة، رغم تواجده في التدريبات الخاصة بالفريق الأول تحت قيادة القبرصي بابا فاسيليو، لكن نتائج الفريق لم تساعد مدربه على الدفع به، ثم عاد للتدرب مع فريق 2003، بعد تعيين المدرب طارق مصطفى، قبل رحيله عن النادي عقب إلغاء المسابقة.

انضم الشافعي لاحقًا لصفوف فريق المجد السكندري بدوري القسم الثاني، ثم نجح نادي الترسانة في الظفر بخدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية، في شهر يوليو الماضي، مقابل 450 ألف جنيه، بعقد يمتد لثلاث سنوات.

وحسبما صرح تهامي ليلا كورة، فإن لاعبه المفضل في مصر هو مصطفى فتحي، ورياض محرز على المستوى العالمي، ويبدو أنه تعلم منهما بالفعل، بعدما أحرز هدفًا صاروخيًا أعاده للشهرة على منصات التواصل الاجتماعي.

شارك اللاعب صاحب الـ 21 عامًا كبديل في مواجهة الترسانة وبلدية المحلة أمس، وسجل الهدف الثاني القاتل لصالح كتيبة الشواكيش بصاروخية متقنة، عجز حارس الضيوف عن التصدي لها لتسكن الشباك.

ويحتل الترسانة المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة، ويأمل في تحقيق نتائج إيجابية للدخول لصراع التأهل من أجل الصعود للدوري المصري الممتاز.