أعلن أحمد عيد عبدالملك رحيله عن تدريب نادي الداخلية بعد الخسارة التي تلقاها، اليوم الخميس، أمام القناة في دوري المحترفين.

وخاض الداخلية 13 مباراة في دوري المحترفين، حقق 5 انتصارات، وتلقى 5 هزائم، وتعادل في 3.

وكتب عبدالملك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كل الشكر لنادي الداخلية وإدارته على الفترة الماضية ويشهد ربنا إننا لم نبخل بذرة عرق أو جهد لعودة الفريق مرة أخرى للدوري الممتاز، في النهاية هذه هي الكرة فيها توفيق وعدم توفيق والطريق لسه بدري جدا".

وأضاف: "فريق الداخلية يقدر يرجع تاني وينافس بقوة على الصعود، أشكر اللاعبين جدًا، وبتمنى لهم التوفيق في القادم".

