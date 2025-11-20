المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بعد الخسارة أمام القناة.. أحمد عيد عبدالملك يعلن رحيله عن تدريب الداخلية

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

08:36 م 20/11/2025
أحمد عيد عبد الملك مدرب غزل المحلة

أحمد عيد عبدالملك

أعلن أحمد عيد عبدالملك رحيله عن تدريب نادي الداخلية بعد الخسارة التي تلقاها، اليوم الخميس، أمام القناة في دوري المحترفين.

وخاض الداخلية 13 مباراة في دوري المحترفين، حقق 5 انتصارات، وتلقى 5 هزائم، وتعادل في 3.

للتعرف على ترتيب دوري المحترفين اضغط هنا

وكتب عبدالملك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كل الشكر لنادي الداخلية وإدارته على الفترة الماضية ويشهد ربنا إننا لم نبخل بذرة عرق أو جهد لعودة الفريق مرة أخرى للدوري الممتاز، في النهاية هذه هي الكرة فيها توفيق وعدم توفيق والطريق لسه بدري جدا".

وأضاف: "فريق الداخلية يقدر يرجع تاني وينافس بقوة على الصعود، أشكر اللاعبين جدًا، وبتمنى لهم التوفيق في القادم".

 طالع نتائج دوري المحترفين من هنا

 

القناة دوري المحترفين الداخلية أحمد عيد عبدالملك ترتيب دوري المحترفين

