أعلنت رابطة الأندية مساء اليوم الخميس، تغيير موعد مباريات الأهلي والزمالك وسيراميكا وبيراميدز في الجولة الـ13 للدوري بسبب مشاركتهم في السوبر المصري.

وكان من المقرر أن يلعب الأهلي مع المصري البورسعيدي مساء يوم 2 نوفمبر المقبل في الثامنة مساءً، بينما يلتقي سيراميكا كليوباترا مع بتروجيت في نفس اليوم في الخامسة مساءً.

أما بيراميدز كان سيلعب مع الاتحاد السكندري في الثامنة مساء يوم 3 نوفمبر المقبل، وفي نفس اليوم ولكن في الخامسة مساءً يلتقي فريق الزمالك مع طلائع الجيش.

ولكن بعد استضافة دولة الإمارات العربية، لبطولة السوبر المصري خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، تقرر تعديل مباريات الـ4 أندية المشاركة لتصبح كالتالي:

1- الزمالك أمام طلائع الجيش.. على استاد القاهرة الدولي.. الخامسة مساء يوم 2 نوفمبر.

2- بيراميدز ضد الاتحاد.. على استاد 30 يونيو.. الخامسة مساء يوم 2 نوفمبر.

3- الأهلي ضد المصري.. على استاد برج العرب.. الثامنة مساء يوم 2 نوفمبر.

4- سيراميكا كليوباترا ضد بتروجيت.. على استاد هيئة قناة السويس.. الثامنة مساء يوم 2 نوفمبر.

على أن تكون نهاية مباريات الجولة 13 للدوري لجميع الأندية في يوم واحد ويمكنهم بعدها الاستعداد للسفر إلى الإمارات.

وبالتالي فإن المباراة الوحيدة التي لم تتغير هي مواجهة الأهلي مع المصري البورسعيدي والتي ظلت كما هي في الثامنة مساء يوم 2 نوفمبر، أما مباريات الزمالك وبيراميدز وسيراميكا تم تعديلهم.

ويشارك الأهلي في السوبر المصري بوصفه بطل الدوري المصري، والزمالك بعد تتويجه بكأس مصر، بينما يشارك سيراميكا بعدما فاز بكأس الرابطة، أما بيراميدز سيلعب بالبطاقة الذهبية.