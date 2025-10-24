المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"قبله بثلاثة أيام".. مصدر يكشف ليلا كورة موعد سفر الأهلي إلى الإمارات لخوض السوبر

رمضان حسن

كتب - رمضان حسن

04:09 م 24/10/2025
الأهلي - الاهلي

لاعبو النادي الأهلي

المصور: محمد معروف

حدد النادي الأهلي موعد السفر إلى الإمارات، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري للأبطال، شهر نوفمبر المقبل.

بطولة كأس السوبر المصري للأبطال، تقام في الإمارات خلال الفترة 6 إلى 9 من شهر نوفمبر المقبل، بمشاركة الأهلي وبيراميدز والزمالك وسيراميكا كليوباترا.

موعد سفر الأهلي

ووفقًا لما ذكره مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، الأهلي حدد يوم 3 نوفمبر المقبل، من أجل السفر للإمارات.

بعثة الأهلي ستطير إلى الإمارات قبل مباراة سيراميكا كليوباترا، بحوالي 3 أيام.

أضاف المصدر أن الأهلي أنهى كافة الترتيبات مع الجهات المسئولة في مصر والإمارات، كما تم تنسيق موعد السفر مع الدنماركي ييس توروب.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، في نصف نهائي كأس السوبر للأبطال، في تمام الساعة 4:15، يوم الخميس الموافق 6 نوفمبر المقبل.

وفي سياق آخر، يستعد الأهلي لملاقاة إيجل نوار البوروندي، في إطار إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، مساء غد السبت، بعدما كان انتصر ذهابًا (1-0) خارج الديار.

مباراة الأهلي القادمة
