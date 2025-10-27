نشر يلا كورة مجموعة من الأخبار الهامة على مدار أمس الأحد لعل أبرزها، جوائز السوبر، إيقاف دونجا، ومباريات المنتخب.

وجاءت أبرز أخبار أمس الأحد كالتالي:

عقوبة إعلامية وتقرير ضائع.. سبب عدم تنفيذ إيقاف دونجا في السوبر المصري

شغل موقف نبيل عماد دونجا لاعب وسط نادي الزمالك، من المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري، الرأي العام في الشارع الرياضي خلال الساعات الأخيرة، بعدما تواجد اسمه ضمن قائمة الفريق الأبيض لخوض البطولة.

بثنائية دغموم وحمادة.. المصري يتأهل لدور المجموعات في الكونفدرالية على حساب الاتحاد الليبي

خطف نادي المصري البورسعيدي بطاقة التأهل لدور المجموعات، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عقب تغلبه على ضيفه الاتحاد الليبي بهدفين مقابل هدف، في إطار لقاءات إياب دور الـ32، على أرضية استاد السويس الجديد.

ألونسو: الفوز له أهمية أكبر من الثلاث نقاط.. وسأتحدث مع فينيسيوس داخليًا

عبر تشابي ألونسو المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن سعادته بتحقيق الانتصار على حساب غريمه برشلونة، بنتيجة 2-1 في لقاء الكلاسيكو، متطرقًا للحديث عن غضب لاعبه فينيسيوس جونيور عقب استبداله.

مصدر باتحاد الكرة ليلا كورة: لم نخطر الزمالك بإيقاف دونجا في السوبر

كشف مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم، موقف نبيل عماد دونجا، لاعب نادي الزمالك، من المشاركة رفقة الفريق في منافسات بطولة كأس السوبر، بالإمارات الشهر المقبل.

مصدر باتحاد الكرة ليلا كورة: 700 ألف دولار مجموع جوائز كأس السوبر المصري في الإمارات

كشف مصدر مسؤول في اتحاد الكرة لموقع "يلا كورة" عن تفاصيل الجوائز المالية لبطولة كأس السوبر المصري المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 6 إلى 9 الشهر المقبل، بمشاركة أربعة أندية.

بعد استبداله.. بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة مصطفى فتحي أمام التأمين الإثيوبي

كشف مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن سيب خروج مصطفى فتحي جناح الفريق مصابا في الشوط الأول من مباراة التأمين الأثيوبي.

مصدر يكشف ليلا كورة موقف الشناوي من التواجد أمام بتروجيت

غاب محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة الفريق ضد إيجل نوار البوروندي، في إطار دوري أبطال أفريقيا.

يلا كورة يكشف.. مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة الإمارات الودية

يشارك منتخب مصر، في بطولة الإمارات الودية، التي تستضيفها دبي، خلال شهر نوفمبر المقبل.