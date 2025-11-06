المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مدير الكرة في الزمالك: دونجا سيكون ضمن بعثتنا ببطولة السوبر.. والاتحاد لم يرد علينا

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

01:39 م 27/10/2025
نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك

نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك

قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك، في تصريحات رسمية، إن النادي اتبع الأسلوب الرسمي الطبيعي المتعارف عليه قبل بداية أي بطولة أو مسابقة، وقبل أن يُثار أي شيء فيما يتعلق بمشاركة نبيل عماد دونجا لاعب الوسط، مع الفريق في بطولة السوبر المحلي المقبلة.

وأضاف مدير الكرة في تصريحات عبر المركز الإعلامي للنادي: "أرسلنا خطابًا لاتحاد الكرة للاستفسار في الوقت المناسب ولم نتلق الرد لأنه بالفعل لا يوجد شيء".

وتابع عبد الناصر محمد قائلًا: "هل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد من مهام عملهم الاحتفاظ بخطابات لم تعتمد أو توجه إلى اللجان والإدارات المختصة لتأخذ رقم صادر قبل إرسالها إلى الأندية وهذه الإدارات هي المختصة بصياغة الخطابات واعتمادها من المدير التنفيذي، وهناك مواعيد قانونية منظمة لكل ذلك؟".

وأكمل: "وهل المدير التنفيذي السابق المحترم سيخالف ضميره في يوم ما؟، و من المؤكد أن هذا لا يمكن أن يحدث".

وواصل: "نعلم جيداً المستفيد من تحريك هذه الأحداث، ونبيل عماد دونجا سيكون ضمن بعثة الزمالك المسافرة إلى الإمارات لخوض السوبر المحلي".

واختتم تصريحاته: "تركيزنا الآن على المباراة المقبلة للفريق أمام البنك الأهلي في الدوري، وما يحدث لن يؤثر بأي شكل على تركيز الفريق".

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك دونجا كأس السوبر المصري

