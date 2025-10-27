المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
إداري الزمالك السابق: اتحاد الكرة أرسل عقوبات السوبر على "الإيميل" الرسمي للنادي

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:29 م 27/10/2025
احتفال دونجا ضد بلاك بولز

نبيل عماد دونجا لاعب فريق الزمالك

كشف عمرو أبو العز، المدير الإداري السابق بنادي الزمالك، أن اتحاد الكرة أرسل العقوبات الموقعة على ثلاثي الفريق بعد أحداث السوبر المصري فور إصدارها.

كان اتحاد الكرة قد رد على استفسار الزمالك، حول عقوبات السوبر المصري للموسم الماضي.. طالع التفاصيل من هنا

إرسال عقوبات السوبر إلى الزمالك

وقال أبو العز عبر قناة أون سبورت 1: "اتحاد الكرة أرسل عقوبات مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر عبر الإيميل والفاكس".

أضاف: "لم يحدث تواصل مع عبد الناصر محمد، مدير الكرة الحالي، حول هذا الأمور".

اختتم الإداري السابق: "الأمور كانت واضحة في الزمالك منذ وقت العقوبات، والعقوبات تم إرسالها إلى الإيميل الرسمي لنادي الزمالك".

عقوبات مباراة الزمالك وبيراميدز، في السوبر المصري الموسم الماضي، تضمن إيقاف نبيل دونجا ومصطفى شلبي وعبد الواحد السيد، لذا ستطبق على دونجا، لأنه الوحيد المستمر في صفوف الأبيض حاليًا.

وتمتد عقوبة نبيل عماد دونجا بالإيقاف إلى 4 مباريات، نفذ منها واحدة فقط، عندما غاب عن نهائي النسخة الماضية من السوبر ضد الأهلي، بالتالي يستكمل العقوبة في مباراتي النسخة المقبلة بالإمارات، على أن تتبقى واحدة فقط، ستطبق عليه في نسخة الموسم المقبل حال تأهل الفارس الأبيض للمسابقة.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك نادي الزمالك كأس السوبر المصري نبيل عماد دونجا

