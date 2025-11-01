سيخوض أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك المؤقت تحديًا صعبًا عندما يقود الفريق في بطولة كأس السوبر المصري 2025.

وأعلن نادي الزمالك، اليوم السبت، توجيه الشكر للمدير الفني للبلجيكي يانيك فيريرا بعد سلسلة من سوء النتائج والأداء.

وقرر الزمالك تعيين أحمد عبد الرؤوف مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بشكل مؤقت.

رسمياً.. الزمالك يعلن توجيه الشكر لفيريرا.. وعبد الرؤوف يقود الفريق في السوبر

ويقود عبد الرؤوف تدريب الزمالك في بطولة كأس السوبر المصري والمقرر إقامتها في أبوظبي.

ويلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف نهائي السوبر يوم 6 نوفمبر الجاري، وفي حالة فوزه سيخوض النهائي ضد الأهلي أو سيراميكا كليوباترا يوم 9.

بالمواعيد والملاعب.. مباريات كأس السوبر المصري 2025

أحمد عبد الرؤوف.. المصري الثالث الذي يقود الزمالك في السوبر

أصبح أحمد عبد الرؤوف المدرب المصري الثالث الذي سيقود الزمالك فنيًا خلال السوبر سواء بشكله القديم أو الجديد.

وكان السوبر المصري انطلق في عام 2001، ويمتلك الزمالك 4 ألقاب.

وظهر المدرب الوطني مع الزمالك في بطولات السوبر عام 2014 عندما كان يقوده حسام حسن.

وخسر الزمالك وقتها لقب السوبر بركلات الترجيح أمام الأهلي بعد التعادل السلبي في المباراة.

وفي نسخة 2017، كان محمد حلمي مدربًا للزمالك وخاض السوبر المصري ضد الأهلي أيضًا، وتوج باللقب بعد الفوز بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي وذلك في أبو ظبي بالإمارات.

يشار إلى أن السوبر المصري كان يقام بين بطل الدوري والكأس، ولكن تغيير نظامه في 2023، حيث ضم 4 فرق (بطل الدوري، بطل الكأس، بطل الرابطة، وصاحب الكارت الذهبي).

وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري في آخر 4 نسخ، علمًا أنه يمتلك 15 لقبًا في تاريخه.