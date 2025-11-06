خالد مرتجي رئيسًا لبعثة الأهلي في السوبر المصري

أعلن النادي الأهلي، تكليف خالد مرتجي أمين الصندوق، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في بطولة السوبر المصري.

وتقام بطولة السوبر المصري في الإمارات في الفترة ما بين 6 إلى 9 نوفمبر الجاري.

ويشارك الأهلي بصفته بطل الدوري المصري، والزمالك باعتباره حامل لقب كأس مصر، بينما تأهل سيراميكا كليوباترا كبطل كأس رابطة المحترفين، مع اختيار بيراميدز ببطاقة دعوة (البطاقة الذهبية).

مرتجي رئيسًا لبعثة الأهلي في السوبر المصري

وقرر مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، تكليف خالد مرتجي أمين الصندوق، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في بطولة السوبر المصري بالإمارات.

ويقوم خالد مرتجي بالاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بسفر البعثة بالتنسيق الكامل مع الكابتن وليد صلاح الدين، مدير الكرة، لتوفير كل سبل الراحة للاعبين والجهاز الفني، قبل السفر ظهر غد للمشاركة في البطولة.

ويلتقي الأهلي مع نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم 6 نوفمبر الجاري، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.