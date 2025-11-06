بعثة الأهلي تصل الإمارات استعدادًا لخوض السوبر المصري

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الإمارات، استعدادًا للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

وتتوجه البعثة مباشرة من دبي إلى مقر الإقامة في العين، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام فريق سيراميكا كليوباترا مساء الخميس المقبل في الدور نصف النهائي من البطولة على ستاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

وكان الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق، قد قرر اصطحاب جميع اللاعبين المقيدين في القائمة للسفر إلى الإمارات بمن فيهم اللاعبون الذين يخضعون لبرامج علاجية وتأهيلية.

ويسعى الفريق لتحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية المقرر لها مساء الأحد المقبل ومواصلة مشواره نحو التتويج باللقب.

وكان الأهلي قد توج بآخر لقبين في كأس السوبر في نخسته الجديدة بمشاركة 4 أندية.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر المصري برصيد 15 بطولة ويبحث الفريق عن تعزيز تصدره في البطولة من خلال إضافة لقب جديد في النسخة الحالية للبطولة.

وكان الأهلي قد سقط أمام المصري البورسعيدي، بالتعادل السلبي بالأمس الأحد على ملعب برج العرب في الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري.