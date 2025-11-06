المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 17 عاما
اليابان

اليابان

1 0
15:30
المغرب

المغرب

كأس العالم تحت 17 عاما
كوستاريكا

كوستاريكا

1 1
14:30
الامارات

الامارات

دوري أبطال آسيا للنخبة
الغرافة

الغرافة

- -
20:15
الهلال

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

- -
18:00
شباب الأهلي

شباب الأهلي

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

- -
21:45
كالياري

كالياري

كأس العالم تحت 17 عاما
قطر

قطر

- -
17:45
إيطاليا

إيطاليا

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

- -
22:00
إيفرتون

إيفرتون

دوري أبطال آسيا للنخبة
تراكتور

تراكتور

- -
18:00
الشرطة

الشرطة

بعثة الأهلي تصل الإمارات استعدادًا لخوض السوبر المصري

وسام محمد

كتب - وسام محمد

04:08 م 03/11/2025
الأهلي

بعثة الأهلي

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الإمارات، استعدادًا للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

وتتوجه البعثة مباشرة من دبي إلى مقر الإقامة في العين، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام فريق سيراميكا كليوباترا مساء الخميس المقبل في الدور نصف النهائي من البطولة على ستاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

وكان الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق، قد قرر اصطحاب جميع اللاعبين المقيدين في القائمة للسفر إلى الإمارات بمن فيهم اللاعبون الذين يخضعون لبرامج علاجية وتأهيلية.

ويسعى الفريق لتحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية المقرر لها مساء الأحد المقبل ومواصلة مشواره نحو التتويج باللقب.

وكان الأهلي قد توج بآخر لقبين في كأس السوبر في نخسته الجديدة بمشاركة 4 أندية.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر المصري برصيد 15 بطولة ويبحث الفريق عن تعزيز تصدره في البطولة من خلال إضافة لقب جديد في النسخة الحالية للبطولة.

وكان الأهلي قد سقط أمام المصري البورسعيدي، بالتعادل السلبي بالأمس الأحد على ملعب برج العرب في الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي السوبر المصري الزمالك بيراميدز سيراميكا كليوباترا توروب

