دون منسي وتواجد بيزيرا.. الزمالك يعلن قائمة السوبر المصري في الإمارات

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

04:25 م 03/11/2025
لاعبو الزمالك

لاعبو نادي الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة أحمد عبد الرؤوف، عن القائمة التي ستسافر إلى الإمارات مساء اليوم، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

الزمالك يواجه نظيره بيراميدز، مساء الخميس المقبل في إطار نصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، على ملعب آل نهيان (ملعب نادي الوحدة).

قائمة الزمالك

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمد عواد - مهدي سليمان.

خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – صلاح مصدق – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط : أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود جهاد – سيف جعفر – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبد الله السعيد – أحمد حمدي - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

ويغيب عن قائمة الزمالك، ناصر منسي ومحمد السيد لأسباب فنية، وأدم كايد للإصابة.

ويخوض الزمالك مباراة أخرى خلال منافسات بطولة كأس السوبر المصري، يوم 9 نوفمبر سواء كان على اللقب في المباراة النهائية أو لتحديد المركز الثالث.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك قائمة الزمالك كأس السوبر المصري خوان بيزيرا

