حظت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، باستقبال استثنائي فور وصولها إلى مطار دبي، في الإمارات، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

بعثة الأهلي وصلت منذ قليل إلى مطار دبي، على أن تتوجه مباشرة إلى مقر الإقامة في مدينة العين، حيث إن الأهلي سيخوض أولى مبارياته على ملعب هزاع بن زايد، الكائن في الإمارات.

استقبال بعثة الأهلي

وحرص المسؤولون على استقبال بعثة الأهلي في مطار دبي بالورود، في لافتة معتادة من الأشقاء بالإمارات، عند استضافة الفرق المصرية خلال البطولات التي تقام هناك.

طالع لقطات من استقبال بعثة الأهلي في الإمارات أو تنقل بين الصور من الأعلى

وكان الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق، قد قرر اصطحاب جميع اللاعبين المقيدين في القائمة للسفر إلى الإمارات بمن فيهم اللاعبون الذين يخضعون لبرامج علاجية وتأهيلية.

ويلتقي الأهلي مع نظيره سيراميكا كليوباترا، في تمام الخامسة مساء الخميس المقبل، لحساب الدور نصف النهائي، على أن تكون هناك أخيرة ضمن منافسات السوبر المصري للأبطال، يوم الأحد المقبل، في إطار النهائي أو لتحديد صاحب المركز الثالث.