مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
اليابان

اليابان

2 0
15:30
المغرب

المغرب

كأس العالم تحت 17 عاما
كوستاريكا

كوستاريكا

1 1
14:30
الامارات

الامارات

دوري أبطال آسيا للنخبة
الغرافة

الغرافة

0 1
20:15
الهلال

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

4 1
18:00
شباب الأهلي

شباب الأهلي

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

- -
21:45
كالياري

كالياري

كأس العالم تحت 17 عاما
قطر

قطر

0 1
17:45
إيطاليا

إيطاليا

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

- -
22:00
إيفرتون

إيفرتون

دوري أبطال آسيا للنخبة
تراكتور

تراكتور

1 0
18:00
الشرطة

الشرطة

بجلسات فردية وجماعية.. إدوارد يدعم لاعبي الزمالك قبل السوبر المصري

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

07:23 م 03/11/2025
جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك

جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك

ركز جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، على تعزيز الدوافع لدى لاعبي الزمالك، قبل رحلة الفريق إلى الإمارات استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري.

وتستضيف الإمارات مسابقة كأس السوبر المصري، خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري، بمشاركة 4 فرق هي، الأهلي، الزمالك، سيراميكا كليوباترا، وبيراميدز.

إدوارد يحفز فريق الزمالك قبل السوبر

حرص جون إدوارد، المدير الرياضي للزمالك، على عقد جلسات فردية وجماعية مع اللاعبين في حضور عبد الرحمن إسماعيل، مدير التعاقدات بالأبيض، من أجل التأكيد على أهمية كأس السوبر والمرحلة المقبلة للنادي وجماهيره.

وأبدى إدوارد رغبته في تحفيز لاعبي الزمالك بشكل واضح، في الجلسات التي عقدها مع اللاعبين، وذلك قبل المغادرة إلى الإمارات لخوض منافسات كأس السوبر المصري.

ويترأس هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأبيض، المسافرة إلى الإمارات.

ويواجه فريق الزمالك نظيره بيراميدز، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات دور نصف النهائي من كأس السوبر، ويستضيف اللقاء ملعب آل نهيان في أبوظبي.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك كأس السوبر المصري جون إدوارد

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

