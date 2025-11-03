ركز جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، على تعزيز الدوافع لدى لاعبي الزمالك، قبل رحلة الفريق إلى الإمارات استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري.

وتستضيف الإمارات مسابقة كأس السوبر المصري، خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري، بمشاركة 4 فرق هي، الأهلي، الزمالك، سيراميكا كليوباترا، وبيراميدز.

إدوارد يحفز فريق الزمالك قبل السوبر

حرص جون إدوارد، المدير الرياضي للزمالك، على عقد جلسات فردية وجماعية مع اللاعبين في حضور عبد الرحمن إسماعيل، مدير التعاقدات بالأبيض، من أجل التأكيد على أهمية كأس السوبر والمرحلة المقبلة للنادي وجماهيره.

وأبدى إدوارد رغبته في تحفيز لاعبي الزمالك بشكل واضح، في الجلسات التي عقدها مع اللاعبين، وذلك قبل المغادرة إلى الإمارات لخوض منافسات كأس السوبر المصري.

ويترأس هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأبيض، المسافرة إلى الإمارات.

ويواجه فريق الزمالك نظيره بيراميدز، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات دور نصف النهائي من كأس السوبر، ويستضيف اللقاء ملعب آل نهيان في أبوظبي.