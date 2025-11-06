أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة السوبر المصري المقرر إقامته في الإمارات.

ووصلت بعثة الأهلي مساء اليوم الإثنين إلى الإمارات من أجل الاستعداد لمواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي بطولة السوبر المصري.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام فريق سيراميكا كليوباترا مساء الخميس المقبل في الدور نصف النهائي من البطولة على ستاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

وكان الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق، قد قرر اصطحاب جميع اللاعبين المقيدين في القائمة للسفر إلى الإمارات بمن فيهم اللاعبون الذين يخضعون لبرامج علاجية وتأهيلية.

ويسعى الفريق لتحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية المقرر لها مساء الأحد المقبل ومواصلة مشواره نحو التتويج باللقب.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر المصري برصيد 15 بطولة ويبحث الفريق عن تعزيز تصدره في البطولة من خلال إضافة لقب جديد في النسخة الحالية للبطولة.

زيزو وبنشرقي ينتظران الهدية الأولى في السوبر

وقبل انطلاق النسخة الجديدة من بطولة السوبر، نستعرض أبرز ما قدمه الثنائي أحمد سيد زيزو وبنشرقي بالتحديد في هذه المسابقة من قبل.

الأهلي تعاقد مع زيزو بعدما انتهى عقده مع نادي الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وبدأت مشاركات زيزو في السوبر بيوم 20 فبراير 2020 عندما التقى وقتها نادي الزمالك مع الأهلي وانتصر وقتها الفريق الأبيض بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح.

انتهى وقت هذه المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف، كما تعرض وقتها محمود عبد المنعم كهربا للطرد، ولعب وقتها زيزو لمدة 80 دقيقة، دون أن يسجل.

المباراة الثانية كانت في نسخة 2022 عندما لعب الزمالك ضد الأهلي في المباراة النهائية مباشرة وتلقى الفارس الأبيض هزيمة بنتيجة 2-0، ولعب زيزو في هذه المباراة لمدة 90 دقيقة دون أن يسجل أو يصنع.

ثالث مشاركة لزيزو في السوبر المصري كانت في نصف نهائي النسخة الماضية أمام بيراميدز، حيث لعب وقتها لمدة 90 دقيقة دون أي تسجيل في لقاء شهد انتصار الزمالك بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح.

أما في المباراة الأخيرة لعب زيزو لمدة 120 دقيقة وانتهت وقتها بفوز الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 7-6 في لقاء انتهى وقته الأصلي بالتعادل دون أهداف.

نفس الأمر للمغربي أشرف بنشرقي، الذي ينتظر المشاركة الأولى في السوبر المصري بقميص الأهلي.

حيث لعب صاحب الـ 31 عاما مباراتين من قبل دون أن يسجل أو يصنع، المباراة الأولى للاعب المغربي كانت في نسخة 2019 عندما شارك ضد الأهلي في لقاء خسره الزمالك بنتيجة 3-2.

أما المباراة الثانية لبنشرقي في السوبر المصري كانت في 2020 عندما انتصر الفريق الأبيض على الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

وبالتالي فإن الثنائي بنشرقي وزيزو ينتظران أول هدف لهما في السوبر المصري ولكن هذه المرة سيكون بقميص الأهلي.