بعثة الزمالك تطير إلى الإمارات للمشاركة في السوبر

غادرت بعثة نادي الزمالك مساء اليوم الإثنين، مطار القاهرة متجهة إلى إمارة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

ومن المقرر أن تصل بعثة فريق الزمالك إلى دبي مساء اليوم، ثم تتجه إلى أبو ظبي عبر الحافلة، طبقا للبروتوكول المحدد من اللجنة المنظمة للبطولة مع كافة الفرق المتنافسة.

‏ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الخميس المقبل على ستاد آل نهيان في أبوظبي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري على أن يتحدد مصيره بعد هذه المباراة سواء بلعب مباراة النهائي ضد الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا أو المنافسة على المركز الثالث والرابع مع الخاسر من نصف النهائي الآخر.

وجاءت قائمة الزمالك لبطولة السوبر كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمد عواد - مهدي سليمان.

خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – صلاح مصدق – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط : أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود جهاد – سيف جعفر – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبد الله السعيد – أحمد حمدي - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.