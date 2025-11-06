المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الهدية الأولى مع الأهلي.. زيزو و3 لاعبين ينتظرون التتويج بالسوبر

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:38 م 03/11/2025
أيام قليلة تفصلنا عن إقامة بطولة السوبر المصري في الإمارات، خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري.

ويشارك الأهلي بصفته بطل الدوري المصري، والزمالك باعتباره حامل لقب كأس مصر، بينما تأهل سيراميكا كليوباترا كبطل كأس رابطة المحترفين، مع اختيار بيراميدز ببطاقة دعوة (البطاقة الذهبية).

ويتطلع توروب لكتابة التاريخ مع الأهلي في هذه البطولة بالتحديد، حيث سيكون أول لقب ذهبي يحصده المدرب الدنماركي مع الأهلي، بعدما تعاقد معه بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبييرو.

وبعيدا عن توروب، فهناك 4 لاعبين يتطلعون أيضا لتحقيق الهدية الأولى مع الأهلي بالأخص وأنهم من بين الصفقات الصيفية الأخيرة للفريق الأحمر.

الأهلي أنهى موسم الانتقالات الماضي بالتعاقد مع 8 لاعبين وهم:

1- الجناح الأيمن أحمد سيد زيزو.. صفقة انتقال حر.

2- المدافع أحمد رمضان.. قادما من نادي سيراميكا كليوباترا.

3- الظهير الأيسر محمد شكري.. قادما من سيراميكا كليوباترا.

4- الحارس محمد سيحا.. قادما من المقاولون العرب.

5- المدافع ياسين مرعي.. قادما من نادي فاركو.

6- الجناح محمود حسن تريزيجيه.. قادما من طرابزون سبور التركي.

7- لاعب الوسط محمد علي بن رمضان.. قادما من فرينكفاروزي المجري.

8- المهاجم محمد شريف.. صفقة انتقال حر.

الهدية الأولى

ومن بين هذه القائمة، سنجد أن جميعهم توجوا ببطولات عديدة ومختلفة مع الأهلي باستثناء الرباعي: "أحمد سيد زيزو، محمد سيحا، محمد علي بن رمضان وياسين مرعي".

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

ويلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوبارترا، في مباراته المقبلة، لحساب مواجهات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

وتقام مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، في تمام الخامسة مساء يوم الخميس المقبل الموافق 6 نوفمبر الجاري، على ملعب هزاع بن زايد.

على أن يخوض الأهلي مباراة أخرى ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري، يوم الأحد المقبل (9 نوفمبر)، ذلك حال تأهل إلى النهائي أو اللعب على المركز الثالث.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري السوبر المصري زيزو محمد علي بن رمضان سيحا ياسين مرعي

