أون سبورت من بينها.. 3 قنوات تنقل السوبر المصري في الإمارات

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:41 م 04/11/2025
السوبر المصري

السوبر المصري

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية مساء اليوم الثلاثاء، عن القنوات الناقلة لبطولة السوبر المصري المقرر إقامته في الإمارات.

ويشارك الأهلي بصفته بطل الدوري المصري، والزمالك باعتباره حامل لقب كأس مصر، بينما تأهل سيراميكا كليوباترا كبطل كأس رابطة المحترفين، مع اختيار بيراميدز ببطاقة دعوة (البطاقة الذهبية).

وتقام بطولة السوبر المصري في الإمارات في الفترة ما بين 6 إلى 9 نوفمبر الجاري.

قنوات السوبر المصري

وأشار الحساب الرسمي لرابطة المحترفين الإماراتية، إلى أن البطولة ستنقل على 3 قنوات وهي: "أبو ظبي الرياضية، وأون سبورت، ودبي الرياضية".

مواعيد مباريات نصف النهائي

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع سيراميكا في الدور نصف النهائي، على أن يلعب بيراميدز مع الزمالك في نصف النهائي الآخر.

وسيكون موعد مباراة الزمالك مع بيراميدز يوم الخميس المقبل الموافق 6 نوفمبر، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، في لقاء يحتضنه استاد آل نهيان.

وسبق والتقى الزمالك مع بيراميدز، في نصف النهائي عام 2024، في لقاء شهد تفوق الفريق الأبيض بركلات الترجيح، عقب التعادل في الوقت الأصلي بهدف لكلا منهما.

بينما يلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوبارترا، في مباراته المقبلة، لحساب مواجهات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

وتقام مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، في تمام الخامسة مساء يوم الخميس المقبل الموافق 6 نوفمبر الجاري، على ملعب هزاع بن زايد.

وسيلتقي الفائز من كل مواجهة في النهائي للمنافسة على اللقب في لقاء يقام يوم 9 نوفمبر الجاري، على أن تقام مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في نفس اليوم.

