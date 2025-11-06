المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
قبل السوبر المصري.. ركلات الترجيح تحكم مواجهات الحسم بين الزمالك وبيراميدز (فيديو)

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

04:54 م 05/11/2025
الزمالك وبيراميدز

الزمالك وبيراميدز

لا صوت يعلو فوق صوت منافسات كأس السوبر المصري 2025 والتي ستقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الفترة بين 6 حتى 9 نوفمبر الجاري.

ويشهد السوبر المصري مشاركة الأهلي بطل الدوري عن الموسم الماضي، والزمالك بطل الكأس، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة، وبيراميدز باعتباره صاحب البطاقة الذهبية.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، والزمالك ضد بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري، غدًا الخميس.

ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، والخسران سيلعبان على المركز الثالث يوم 9 نوفمبر.

للتعرف على مواعيد السوبر المصري اضغط هنا

الزمالك وبيراميدز.. صدام جديد في الأدوار الإقصائية

دائما ما تكون مواجهة الزمالك وبيراميدز مليئة بالإثارة والمتعة، ومحط أنظار الجماهير، لقوة المنافسة بين الفريقين.

وتعد مواجهة الغد هي السادسة بين الزمالك وبيراميدز في الأدوار الإقصائية وبما في ذلك النهائيات أيضا.

وعندما يلتقي الفريقان في دور إقصائي أو نهائي بطولة، تميل الكفة لصالح الزمالك على حساب بيراميدز، إذا تفوق الأبيض في 4 مباريات مقابل لقاء وحيد للفريق السماوي.

وكانت ركلات الترجيح حاضرة 4 مرات في الأدوار الإقصائية (حسم الزمالك 3 مباريات، وبيراميدز لقاء وحيد).

وكان العام الماضي شهد صدام الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري بالنسخة الماضية.

وتغلب الزمالك على بيراميدز في النسخة الماضية من السوبر بركلات الترجيح، ووصل النهائي وضرب موعدا مع الغريم التقليدي الأهلي وخسر اللقب في النهاية بركلات الترجيح.

زيزو والثأر وإنجاز عبدالرؤوف.. 7 أشياء استثنائية قد تحدث في السوبر المصري

نتائج مواجهات الزمالك وبيراميدز في الأدوار الإقصائية والنهائيات:

موسم 2018-2019.. الزمالك 3-0 بيراميدز.. نهائي كأس مصر

موسم 2021-2022.. الزمالك 1-1 بيراميدز (3-4 ركلات الترجيح).. نصف نهائي كأس مصر، وهذه هي المرة الوحيدة التي تفوق فيها "السماوي" في الأدوار الإقصائية ضد الفارس الأبيض.

موسم 2022-2023.. الزمالك 3-3 بيراميدز (4-3 ركلات الترجيح).. نصف نهائي كأس مصر

موسم 2024-2025.. الزمالك 1-1 بيراميدز (5-4 ركلات الترجيح).. نصف نهائي السوبر المصري

موسم 2025-2026.. الزمالك 1-1 بيراميدز (8-7 ركلات الترجيح).. نهائي كأس مصر

