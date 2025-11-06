لا صوت يعلو فوق صوت منافسات كأس السوبر المصري 2025 والتي ستقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الفترة بين 6 حتى 9 نوفمبر الجاري.

ويشهد السوبر المصري مشاركة الأهلي بطل الدوري عن الموسم الماضي، والزمالك بطل الكأس، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة، وبيراميدز باعتباره صاحب البطاقة الذهبية.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، والزمالك ضد بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري، غدًا الخميس.

ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، والخسران سيلعبان على المركز الثالث يوم 9 نوفمبر.

الزمالك وبيراميدز.. صدام جديد في الأدوار الإقصائية

دائما ما تكون مواجهة الزمالك وبيراميدز مليئة بالإثارة والمتعة، ومحط أنظار الجماهير، لقوة المنافسة بين الفريقين.

وتعد مواجهة الغد هي السادسة بين الزمالك وبيراميدز في الأدوار الإقصائية وبما في ذلك النهائيات أيضا.

وعندما يلتقي الفريقان في دور إقصائي أو نهائي بطولة، تميل الكفة لصالح الزمالك على حساب بيراميدز، إذا تفوق الأبيض في 4 مباريات مقابل لقاء وحيد للفريق السماوي.

القلعة البيضاء إلى النهائي بسيناريو درامي 🏆🔥 ركلات ترجيح مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر

وكانت ركلات الترجيح حاضرة 4 مرات في الأدوار الإقصائية (حسم الزمالك 3 مباريات، وبيراميدز لقاء وحيد).

وكان العام الماضي شهد صدام الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري بالنسخة الماضية.

وتغلب الزمالك على بيراميدز في النسخة الماضية من السوبر بركلات الترجيح، ووصل النهائي وضرب موعدا مع الغريم التقليدي الأهلي وخسر اللقب في النهاية بركلات الترجيح.

زيزو والثأر وإنجاز عبدالرؤوف.. 7 أشياء استثنائية قد تحدث في السوبر المصري

نتائج مواجهات الزمالك وبيراميدز في الأدوار الإقصائية والنهائيات:

موسم 2018-2019.. الزمالك 3-0 بيراميدز.. نهائي كأس مصر

موسم 2021-2022.. الزمالك 1-1 بيراميدز (3-4 ركلات الترجيح).. نصف نهائي كأس مصر، وهذه هي المرة الوحيدة التي تفوق فيها "السماوي" في الأدوار الإقصائية ضد الفارس الأبيض.

موسم 2022-2023.. الزمالك 3-3 بيراميدز (4-3 ركلات الترجيح).. نصف نهائي كأس مصر

موسم 2024-2025.. الزمالك 1-1 بيراميدز (5-4 ركلات الترجيح).. نصف نهائي السوبر المصري

موسم 2025-2026.. الزمالك 1-1 بيراميدز (8-7 ركلات الترجيح).. نهائي كأس مصر