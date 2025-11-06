المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الشحات: هدفنا التأهل لنهائي السوبر.. وكنت أتمنى المشاركة مع الأهلي أمام سيراميكا

محمد جلال

كتب - محمد جلال

07:46 م 05/11/2025
حسين الشحات لاعب الأهلي

حسين الشحات - لاعب الأهلي

كشف حسين الشحات، لاعب الأهلي، أهمية تحقيق الفوز في مباراة سيراميكا كليوباترا ببطولة كأس السوبر المصري.

ويلعب الأهلي مع سيراميكا مساء الغد الخميس، على ملعب هزاع بن زايد، ضمن مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري 2025.

وقال الشحات في تصريحات عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "الكل جاهز ويركز على مباراة سيراميكا، لأنها مباراة هامة وستمنحنا الدفعة المعنوية من أجل اللعب على اللقب في النهائي".

وأضاف: "كنت أتمنى التواجد مع الأهلي والمشاركة في ملعب هزاع بن زايد، لكن أنا راض بكل شيء".

وتابع الشحات: "جماهير الأهلي تريد الفوز باستمرار وهذا ما اعتدنا عليه، والفترة الأخيرة انتهت بالنسبة لنا، وإن شاء الله نركز على مباراة سيراميكا ونحقق الفوز ونسعد جماهيرنا في النهاية".

وأنهى لاعب الأهلي: "فريق سيراميكا كبير وعلي ماهر مدرب مميز للغاية ويملك لاعبين على أعلى مستوى، ونحترمهم بالتأكيد، ويعيشون فترة جيدة ولكن نركز أيضا على المباراة ورغبتنا تحقيق الفوز".

 ومن المقرر أن يغيب الشحات عن مباراة الأهلي وسيراميكا بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا وأبعدته عن الفريق الأحمر.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي كأس السوبر المصري الشحات سيراميكا كليوباترا

