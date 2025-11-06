أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم الأربعاء، في مدينة العين، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

ويلعب الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، غدًا الخميس، على استاد هزاع بن زايد، في نصف نهائي بطولة السوبر المصري.

واكتفى الأهلي بخوض تدريبين فقط قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا فرض فيهم الجهاز الفني بقيادة ييس توروب، الحظر الإعلامي ما عدا المنصات الرسمية للنادي طبقا لبعض العقود الإعلانية.

وشهدت تدريبات اليوم الأربعاء، مشاركة الثنائي محمد شريف وأحمد رضا بعد تعافيهما من الإصابة، بينما شارك إمام عاشور بشكل تدريجي في التدريبات، حيث يحاول العودة من جديد بعد غياب لفترة بسبب الإصابة بفيروس "A".

كيف يفكر توروب؟

وأشار مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، إلى أن الدنماركي ييس توروب لا يزال حائرًا في التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الغد أمام سيراميكا، حيث يفاضل في الجبهة اليسرى بين الثنائي محمد شكري وأحمد نبيل كوكا.

وأضاف المصدر: "في وسط الملعب هناك اتجاه للبدء بالثلاثي أليو ديانج ومروان عطية ومحمد علي بن رمضان، مع وجود الثنائي الهجومي أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه، على أن يظل أشرف بنشرقي ورقة مهمة على دكة البدلاء، رغم أن هناك رغبة من توروب في منح بن رمضان الراحة والبدء ببنشرقي".

وأنهى المصدر أن سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة، لم يعقد أي جلسة مع اللاعبين حتى خوض المران الأخير مساء اليوم بمدينة العين.