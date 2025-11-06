استقر أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني المؤقت لفريق الزمالك، على ملامح التشكيل المتوقع لمواجهة بيراميدز في بطولة السوبر المصري لموسم 2025، والمقرر إقامتها على ملعب آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وتقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي، ضمن النسخة التي تشهد أيضًا مشاركة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

وقال مصدر لـ"يلا كورة" إن أحمد عبد الرؤوف، القائم بأعمال المدير الفني، لم يحسم بعد هوية الحارس الأساسي في لقاء الليلة، إذ تتم المفاضلة بين الثنائي محمد صبحي ومحمد عواد.

وفي خط الدفاع، سيقود محمود حمدي "الونش" الجبهة الخلفية على حساب حسام عبد المجيد، على أن يجاوره محمد إسماعيل.

أما في وسط الملعب، فسيعتمد الجهاز الفني على أحمد ربيع ليكون بديلًا لنبيل عماد "دونجا" الغائب بداعي الإيقاف، إلى جانب محمد شحاتة.

وسيُحرم الزمالك من جهود البرازيلي خوان بيزيرا بعد إصابته في مباراة طلائع الجيش، ليتجه عبد الرؤوف إلى الاعتماد على ناصر ماهر ومعه التونسي سيف الدين الجزيري والفلسطيني عدي الدباغ في الخط الأمامي.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك اللقاء بخطة (4-3-3)، وجاء التشكيل المنتظر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي / محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – محمود بنتايج.

خط الوسط: أحمد ربيع – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: ناصر ماهر – سيف الدين الجزيري – عدي الدباغ.

ويمتلك الزمالك أربع بطولات في كأس السوبر المصري، كان آخرها نسخة 2019–2020 بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح (4-3) عقب انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.