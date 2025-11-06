المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

- -
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

كأس السوبر المصرى
الزمالك

الزمالك

- -
19:30
بيراميدز

بيراميدز

كأس العالم تحت 17 عاما
الأرجنتين

الأرجنتين

- -
15:30
تونس

تونس

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
14:30
المغرب

المغرب

الدوري الأوروبي
بازل

بازل

- -
19:45
ستيوا بوخارست

ستيوا بوخارست

الدوري الأوروبي
دينامو زغرب

دينامو زغرب

- -
19:45
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

دوري المؤتمر الأوروبي
ماينز

ماينز

- -
19:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الأوروبي
جلاسكو رينجرز

جلاسكو رينجرز

- -
22:00
روما

روما

الدوري الأوروبي
شتوتجارت

شتوتجارت

- -
22:00
فينورد

فينورد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تشكيل الزمالك المتوقع.. مفاضلة في مركز الحراسة وبديل بيزيرا أمام بيراميدز

محمد خيري

كتب - محمد خيري

10:54 ص 06/11/2025
الزمالك

مران الزمالك الأخير قبل لقاء بيراميدز

استقر أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني المؤقت لفريق الزمالك، على ملامح التشكيل المتوقع لمواجهة بيراميدز في بطولة السوبر المصري لموسم 2025، والمقرر إقامتها على ملعب آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وتقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي، ضمن النسخة التي تشهد أيضًا مشاركة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

وقال مصدر لـ"يلا كورة" إن أحمد عبد الرؤوف، القائم بأعمال المدير الفني، لم يحسم بعد هوية الحارس الأساسي في لقاء الليلة، إذ تتم المفاضلة بين الثنائي محمد صبحي ومحمد عواد.

وفي خط الدفاع، سيقود محمود حمدي "الونش" الجبهة الخلفية على حساب حسام عبد المجيد، على أن يجاوره محمد إسماعيل.

أما في وسط الملعب، فسيعتمد الجهاز الفني على أحمد ربيع ليكون بديلًا لنبيل عماد "دونجا" الغائب بداعي الإيقاف، إلى جانب محمد شحاتة.

وسيُحرم الزمالك من جهود البرازيلي خوان بيزيرا بعد إصابته في مباراة طلائع الجيش، ليتجه عبد الرؤوف إلى الاعتماد على ناصر ماهر ومعه التونسي سيف الدين الجزيري والفلسطيني عدي الدباغ في الخط الأمامي.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك اللقاء بخطة (4-3-3)، وجاء التشكيل المنتظر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي / محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – محمود بنتايج.

خط الوسط: أحمد ربيع – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: ناصر ماهر – سيف الدين الجزيري – عدي الدباغ.

ويمتلك الزمالك أربع بطولات في كأس السوبر المصري، كان آخرها نسخة 2019–2020 بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح (4-3) عقب انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

الزمالك بيراميدز كأس السوبر المصري السوبر المصري 2025

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg