استقر الكرواتي كريستيان يورشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الزمالك، المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات كأس السوبر المصري لموسم 2025.

وتقام المباراة على ملعب آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضمن الدور نصف النهائي، في نسخةٍ تشهد أيضًا مشاركة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، اللذين سيلتقيان في اليوم نفسه.

وتنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

ومن المنتظر أن يشهد تشكيل بيراميدز وجود رباعي هجومي يقوده المهاجم الكونغولي الدولي فيستون مايلي، إلى جانب البرازيلي إيفرتون، ومحمود زلاكة، ومصطفى زيكو.

وجاء التشكيل المتوقع لفريق بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي – أحمد سامي – محمود مرعي – محمد حمدي.

خط الوسط الدفاعي: مهند لاشين – وليد الكرتي.

خط الوسط الهجومي: إيفرتون – محمود زلاكة – مصطفى زيكو.

خط الهجوم: فيستون مايلي.

ويسعى فريق بيراميدز إلى كتابة التاريخ في هذه النسخة، إذ لم يسبق له التتويج بلقب السوبر المصري خلال مشاركاته السابقة.

ويُعدّ اللقب حكرًا حتى الآن على خمسة فرق فقط، وهي: الأهلي (15 مرة)، الزمالك (4 مرات)، المقاولون العرب (مرة)، حرس الحدود (مرة)، وطلائع الجيش (مرة).