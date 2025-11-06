المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

- -
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

كأس السوبر المصرى
الزمالك

الزمالك

- -
19:30
بيراميدز

بيراميدز

كأس العالم تحت 17 عاما
الأرجنتين

الأرجنتين

- -
15:30
تونس

تونس

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
14:30
المغرب

المغرب

الدوري الأوروبي
بازل

بازل

- -
19:45
ستيوا بوخارست

ستيوا بوخارست

الدوري الأوروبي
دينامو زغرب

دينامو زغرب

- -
19:45
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

دوري المؤتمر الأوروبي
ماينز

ماينز

- -
19:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الأوروبي
جلاسكو رينجرز

جلاسكو رينجرز

- -
22:00
روما

روما

الدوري الأوروبي
شتوتجارت

شتوتجارت

- -
22:00
فينورد

فينورد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تشكيل بيراميدز المتوقع.. مايلي يقود رباعي هجومي أمام الزمالك

يلا كورة

كتب - يلا كورة

11:07 ص 06/11/2025
بيراميدز

مران بيراميدز الأخير قبل مواجهة الزمالك

استقر الكرواتي كريستيان يورشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الزمالك، المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات كأس السوبر المصري لموسم 2025.

وتقام المباراة على ملعب آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضمن الدور نصف النهائي، في نسخةٍ تشهد أيضًا مشاركة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، اللذين سيلتقيان في اليوم نفسه.

وتنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

ومن المنتظر أن يشهد تشكيل بيراميدز وجود رباعي هجومي يقوده المهاجم الكونغولي الدولي فيستون مايلي، إلى جانب البرازيلي إيفرتون، ومحمود زلاكة، ومصطفى زيكو.

وجاء التشكيل المتوقع لفريق بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي – أحمد سامي – محمود مرعي – محمد حمدي.

خط الوسط الدفاعي: مهند لاشين – وليد الكرتي.

خط الوسط الهجومي: إيفرتون – محمود زلاكة – مصطفى زيكو.

خط الهجوم: فيستون مايلي.

ويسعى فريق بيراميدز إلى كتابة التاريخ في هذه النسخة، إذ لم يسبق له التتويج بلقب السوبر المصري خلال مشاركاته السابقة.

ويُعدّ اللقب حكرًا حتى الآن على خمسة فرق فقط، وهي: الأهلي (15 مرة)، الزمالك (4 مرات)، المقاولون العرب (مرة)، حرس الحدود (مرة)، وطلائع الجيش (مرة).

الزمالك السوبر المصري بيراميدز كأس السوبر المصري 2025

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg