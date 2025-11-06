يقام مساء اليوم الخميس لقاء الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري لموسم 2025، حيث يستضيف ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية مواجهة الليلة.

وتنطلق المباراة في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وأعلنت شبكة قنوات "أون سبورت" تفاصيل خريطة إذاعة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، حيث يُقدَّم الاستوديو التحليلي بواسطة الإعلامي تامر صقر.

ويستضيف الاستوديو كلًا من حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق وقائد الفريق الأسبق، وأيمن يونس نجم الزمالك السابق، لتحليل اللقاء فنيًا.

ويتولى المعلق أيمن الكاشف وصف أحداث المباراة.

الأهلي البطل التاريخي

يُعدّ فريق الأهلي البطل التاريخي لبطولة السوبر المصري، بعدما حصد اللقب 15 مرة، وكان قد توّج بالبطولة في آخر أربع نسخ أمام كلٍّ من: الزمالك (مرتين)، مودرن سبورت، وبيراميدز.

وشهدت النسخة الأخيرة تتويج الأهلي على حساب الزمالك بركلات الترجيح (7-6)، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد شكري / أحمد نبيل "كوكا" – ياسين مرعي – ياسر إبراهيم – محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج – مروان عطية.

خط الوسط الهجومي: أشرف بنشرقي / محمد علي بن رمضان – أحمد سيد "زيزو" – محمود حسن "تريزيجيه".

خط الهجوم: نيتس جراديشار.