تشهد بطولة كأس السوبر المصري مباراة قمة تجمع بين فريقي الزمالك وبيراميدز.

ويلتقي الزمالك مع بيراميدز في الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري 2025، المقامة بالإمارات.

ويشارك الزمالك باعتباره حامل لقب كأس مصر، بينما تم اختيار بيراميدز ببطاقة دعوة (البطاقة الذهبية).

وفي نصف النهائي الآخر، يلتقي الأهلي (بطل الدوري المصري)، مع سيراميكا كليوباترا (حامل لقب كأس الرابطة).

وفيما يلي نستعرض الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري 2025.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري 2025

تقام مباراة الزمالك ضد بيراميدز في كأس السوبر المصري اليوم الخميس الموافق 6 نوفمبر 2025 على ملعب آل نهيان في أبوظبي.

وتنطلق المباراة المرتقبة بين الزمالك وبيراميدز في تمام الساعة 7.30 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري 2025

تُنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر قناة أون سبورت، وأبوظبي الرياضية.

