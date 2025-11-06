أكد مصعب المرزوقي، المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية، أن بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال ليست غريبة على الإمارات، مشيرًا إلى أن استضافة البطولة تعكس قوة الروابط والعلاقات التاريخية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية الشقيقة.

المرزوقي يكشف عن عروض وفعاليات استثنائية

وقال المرزوقي في لقاء خاص مع قناة أبو ظبي الرياضية: "نحن سعداء بقرب انطلاق البطولة، والتي تعد تتويجًا للعلاقات الكبيرة بين الإمارات ومصر، اليوم سيكون هناك عرض تقديمي قبل بداية المباريات، كما تم اقتراح العديد من الجوائز التي سيتم توزيعها بين شوطي المباريات، بالإضافة إلى عرض ترفيهي للجمهور بين الشوطين".

وأضاف: "كان هناك تنسيق وثيق بين رابطة المحترفين الإماراتية والاتحاد المصري لكرة القدم لضمان تنظيم البطولة بأفضل شكل ممكن، أما عن المباراة النهائية، فسوف تكون كرنفالًا كبيرًا يجمع بين الترفيه والكرة ويعكس العلاقة المميزة بين الإمارات ومصر".

وتنطلق اليوم النسخة الجديدة من كأس السوبر المصري بمشاركة أربعة أندية هي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويشارك الأهلي بصفته بطل الدوري المصري، بينما جاء الزمالك حامل لقب كأس مصر. أما سيراميكا كليوباترا فقد تأهل كبطل لكأس رابطة المحترفين، في حين حصل بيراميدز على بطاقة دعوة خاصة (البطاقة الذهبية).

وفي الدور نصف النهائي، يلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، بينما يلعب الزمالك أمام بيراميدز، على أن يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية. أما الخاسران فيخوضان مباراة تحديد المركز الثالث.