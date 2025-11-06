المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

1 0
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

كأس السوبر المصرى
الزمالك

الزمالك

- -
19:30
بيراميدز

بيراميدز

كأس العالم تحت 17 عاما
الأرجنتين

الأرجنتين

1 0
15:30
تونس

تونس

الدوري الأوروبي
نيس

نيس

- -
19:45
فرايبورج

فرايبورج

الدوري الأوروبي
دينامو زغرب

دينامو زغرب

- -
19:45
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي
بازل

بازل

- -
19:45
ستيوا بوخارست

ستيوا بوخارست

دوري المؤتمر الأوروبي
ماينز

ماينز

- -
19:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الأوروبي
فيكتوريا بلزن

فيكتوريا بلزن

- -
22:00
فنربخشة

فنربخشة

الدوري الأوروبي
جلاسكو رينجرز

جلاسكو رينجرز

- -
22:00
روما

روما

المرزوقي: المباراة النهائية للسوبر المصري ستكون كرنفالًا كرويًا وترفيهيًا

يلا كورة

كتب - يلا كورة

04:58 م 06/11/2025
مصعب المرزوقي

مصعب المرزوقي المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية

أكد مصعب المرزوقي، المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية، أن بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال ليست غريبة على الإمارات، مشيرًا إلى أن استضافة البطولة تعكس قوة الروابط والعلاقات التاريخية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية الشقيقة.

المرزوقي يكشف عن عروض وفعاليات استثنائية

وقال المرزوقي في لقاء خاص مع قناة أبو ظبي الرياضية: "نحن سعداء بقرب انطلاق البطولة، والتي تعد تتويجًا للعلاقات الكبيرة بين الإمارات ومصر، اليوم سيكون هناك عرض تقديمي قبل بداية المباريات، كما تم اقتراح العديد من الجوائز التي سيتم توزيعها بين شوطي المباريات، بالإضافة إلى عرض ترفيهي للجمهور بين الشوطين".

وأضاف: "كان هناك تنسيق وثيق بين رابطة المحترفين الإماراتية والاتحاد المصري لكرة القدم لضمان تنظيم البطولة بأفضل شكل ممكن، أما عن المباراة النهائية، فسوف تكون كرنفالًا كبيرًا يجمع بين الترفيه والكرة ويعكس العلاقة المميزة بين الإمارات ومصر".

وتنطلق اليوم النسخة الجديدة من كأس السوبر المصري بمشاركة أربعة أندية هي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويشارك الأهلي بصفته بطل الدوري المصري، بينما جاء الزمالك حامل لقب كأس مصر. أما سيراميكا كليوباترا فقد تأهل كبطل لكأس رابطة المحترفين، في حين حصل بيراميدز على بطاقة دعوة خاصة (البطاقة الذهبية).

وفي الدور نصف النهائي، يلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، بينما يلعب الزمالك أمام بيراميدز، على أن يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية. أما الخاسران فيخوضان مباراة تحديد المركز الثالث.

