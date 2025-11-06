المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس السوبر المصرى
الزمالك

الزمالك

0 0
(5 - 4)
19:30
بيراميدز

بيراميدز

كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

2 1
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

الدوري الأوروبي
نيس

نيس

1 3
19:45
فرايبورج

فرايبورج

الدوري الأوروبي
دينامو زغرب

دينامو زغرب

0 3
19:45
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي
أوتريخت

أوتريخت

1 1
19:45
بورتو

بورتو

دوري المؤتمر الأوروبي
ماينز

ماينز

2 1
19:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الأوروبي
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

1 3
22:00
جينك

جينك

الدوري الأوروبي
جلاسكو رينجرز

جلاسكو رينجرز

0 2
22:00
روما

روما

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

قمة الأهلي والزمالك.. موعد نهائي السوبر المصري 2025

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

07:06 م 06/11/2025
الأهلي وسيراميكا

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

ضرب الزمالك موعدًا مع الأهلي في قمة جديدة ببطولة كأس السوبر المصري في 2025 والمقامة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتستضيف أبوظبي منافسات كأس السوبر المصري بمشاركة الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

واستطاع الزمالك أن يقصي بيراميدز من دور نصف النهائي بعد الفوز بركلات الترجيح (5-4) عقب انتهاء الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل السلبي.

وتأهل الزمالك إلى نهائي السوبر المصري لمواجهة الأهلي الذي أطاح بنظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1.

لمتابعة كل جديد عن كأس السوبر.. اضغط هنا

الأهلي ضد الزمالك.. موعد نهائي السوبر المصري 2025

يترقب عشاق الكرة المصرية والعربية قمة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك على استاد محمد بن زايد يوم الأحد المقبل (9 نوفمبر) في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري (15 مرة)، بينما حصد الزمالك (4 مرات).

 

