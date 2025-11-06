قمة الأهلي والزمالك.. موعد نهائي السوبر المصري 2025

ضرب الزمالك موعدًا مع الأهلي في قمة جديدة ببطولة كأس السوبر المصري في 2025 والمقامة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتستضيف أبوظبي منافسات كأس السوبر المصري بمشاركة الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

واستطاع الزمالك أن يقصي بيراميدز من دور نصف النهائي بعد الفوز بركلات الترجيح (5-4) عقب انتهاء الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل السلبي.

وتأهل الزمالك إلى نهائي السوبر المصري لمواجهة الأهلي الذي أطاح بنظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1.

الأهلي ضد الزمالك.. موعد نهائي السوبر المصري 2025

يترقب عشاق الكرة المصرية والعربية قمة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك على استاد محمد بن زايد يوم الأحد المقبل (9 نوفمبر) في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري (15 مرة)، بينما حصد الزمالك (4 مرات).