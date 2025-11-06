مران الأهلي الختامي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري

حقق النادي الأهلي الفوز مساء اليوم الخميس، بنتيجة 2-1، ضد سيراميكا كليوباترا، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات السوبر المصري.

والتقى الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري، في لقاء أقيم على استاد هزاع بن زايد.

وبادر الأهلي بالتسجيل عن طريق محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 19، قبل أن يتعادل مروان عثمان في الدقيقة 41، ثم سجل نيتس جراديشار الهدف الحاسم في الدقيقة 52.

وبهذه النتيجة، يتأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري، لينتظر الفائز من مباراة نصف النهائي الأخر والتي تجمع بين الزمالك وبيراميدز.

لقطات من مباراة الأهلي وسيراميكا

من بين اللقطات التي ظهرت خلال المباراة احتفال محمود حسن تريزيجيه الذي سجل الهدف الأول مع أليو ديانج، وأحمد سيد زيزو الذي صنع الهدف الأول بكرة عرضية.

كما ظهرت جملة جماهير النادي الأهلي في مدرجات ملعب استاد هزاع بن زايد والتي جاءت كالتالي: "الأهلي جاي بيطوح".

وأخيرا تعليمات الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للأهلي، الذي ظهرت عليه علمات المسؤولية طوال الـ 90 دقيقة.

لمشاهدة لقطات من مباراة الأهلي وسيراميكا اضغط هنا أو تنقل عبر الألبوم