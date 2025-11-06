محمد الشناوي: الأهلي جاء لحصد لقب كأس السوبر

أكد محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي، أن ناديه قادم لحصد اللقب، في بطولة كأس السوبر المصري، عقب صعوده للمباراة النهائية، على حساب سيراميكا كليوباترا.

وقال محمد الشناوي في تصريحات عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "الحمد لله أهم شيء المكسب، اللاعبين قدموا كل ما لديهم، نفذنا تعليمات المدرب، اللاعبين كانوا رجالا".

وأكمل: "القادم سيكون أفضل، نفكر في المواجهة المقبلة، أيا كان من سيصعد، سواء الزمالك أو بيراميدز أندية قوية، اليوم نفرح وغدا نركز في المباراة المقبلة، ونتمنى ربنا يكرمنا من أجل الجماهير التي تزحف خلفنا".

وتابع: "الجمهور دائما خلفنا ويدعمنا، وأهم حاجة نسعدهم، ونحن قادمون لحصد اللقب وهذا ما اعتدنا عليه، أي فريق النهائي الزمالك أو بيراميدز كلامهما سنركز في مواجهته، ونأمل في حصد اللقب للمرة الثالث على التوالي".