كأس السوبر المصرى
الزمالك

الزمالك

0 0
19:30
بيراميدز

بيراميدز

كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

2 1
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

الدوري الأوروبي
نيس

نيس

- -
19:45
فرايبورج

فرايبورج

الدوري الأوروبي
دينامو زغرب

دينامو زغرب

0 2
19:45
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي
أوتريخت

أوتريخت

0 0
19:45
بورتو

بورتو

دوري المؤتمر الأوروبي
ماينز

ماينز

- -
19:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الأوروبي
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

- -
22:00
جينك

جينك

الدوري الأوروبي
جلاسكو رينجرز

جلاسكو رينجرز

- -
22:00
روما

روما

محمد الشناوي: الأهلي جاء لحصد لقب كأس السوبر

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

07:20 م 06/11/2025
محمد الشناوي حارس الأهلي

محمد الشناوي حارس الأهلي

أكد محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي، أن ناديه قادم لحصد اللقب، في بطولة كأس السوبر المصري، عقب صعوده للمباراة النهائية، على حساب سيراميكا كليوباترا.

وقال محمد الشناوي في تصريحات عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "الحمد لله أهم شيء المكسب، اللاعبين قدموا كل ما لديهم، نفذنا تعليمات المدرب، اللاعبين كانوا رجالا".

وأكمل: "القادم سيكون أفضل، نفكر في المواجهة المقبلة، أيا كان من سيصعد، سواء الزمالك أو بيراميدز أندية قوية، اليوم نفرح وغدا نركز في المباراة المقبلة، ونتمنى ربنا يكرمنا من أجل الجماهير التي تزحف خلفنا".

وتابع: "الجمهور دائما خلفنا ويدعمنا، وأهم حاجة نسعدهم، ونحن قادمون لحصد اللقب وهذا ما اعتدنا عليه، أي فريق النهائي الزمالك أو بيراميدز كلامهما سنركز في مواجهته، ونأمل في حصد اللقب للمرة الثالث على التوالي".

