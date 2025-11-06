المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى
الزمالك

الزمالك

0 0
19:30
بيراميدز

بيراميدز

كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

2 1
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

الدوري الأوروبي
نيس

نيس

- -
19:45
فرايبورج

فرايبورج

الدوري الأوروبي
دينامو زغرب

دينامو زغرب

0 2
19:45
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي
أوتريخت

أوتريخت

0 0
19:45
بورتو

بورتو

دوري المؤتمر الأوروبي
ماينز

ماينز

- -
19:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الأوروبي
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

- -
22:00
جينك

جينك

الدوري الأوروبي
جلاسكو رينجرز

جلاسكو رينجرز

- -
22:00
روما

روما

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بسام: قدمنا مباراة كبيرة أمام الأهلي.. وتركيزنا الآن على مواجهة المركز الثالث

يلا كورة

كتب - يلا كورة

07:23 م 06/11/2025
محمد بسام

محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا

أعرب محمد بسام، حارس مرمى سيراميكا كليوباترا، عن رضاه عن أداء فريقه رغم الخسارة أمام الأهلي بنتيجة (2-1)، في نصف نهائي كأس السوبر المصري، مؤكدًا أن الفريق قدم مباراة قوية خاصة في الشوط الثاني.

تصريحات محمد بسام بعد السوبر المصري

وقال بسام في تصريحات لقناة أبو ظبي الرياضية عقب اللقاء: "الحمد لله على النتيجة والأداء، البداية لم تكن الأفضل بالنسبة لنا، لكننا نجحنا في العودة للمباراة بعد التعادل، وفي الشوط الثاني كنا مستحوذين على الكرة وأفضل من الأهلي".

وأضاف: "بين الشوطين المدرب طالبنا بالهدوء، وده ساعدنا نسيطر على وسط الملعب، وكنا قريبين جدًا من تسجيل الهدف الثاني".

ووجه بسام التهنئة للأهلي بعد تأهله للنهائي قائلًا: "مبروك للأهلي، وهارد لك لنا، الفوز لم يكن من نصيبنا، وسنركز على مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع إن شاء الله".

كما أشاد حارس سيراميكا بأجواء البطولة في الإمارات: "دائمًا نكون سعداء في الإمارات، بلدنا الثاني، ونشكر الجميع على حسن الاستقبال والضيافة، لدينا هدف وأمل أن نكون متواجدين دائمًا هنا كفريق".

يذكر أن الأهلي تأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي، بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي أقيم على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين، لينتظر الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز.

لمتابعة كل جديد عن كأس السوبر.. اضغط هنا

السوبر المصري الأهلي محمد بسام سيراميكا كليوباترا نهائي السوبر المصري ييس توروب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 3
  • عدد المباريات
    1
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
الزمالك

الزمالك

0 0
بيراميدز

بيراميدز

48

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg