أعرب محمد بسام، حارس مرمى سيراميكا كليوباترا، عن رضاه عن أداء فريقه رغم الخسارة أمام الأهلي بنتيجة (2-1)، في نصف نهائي كأس السوبر المصري، مؤكدًا أن الفريق قدم مباراة قوية خاصة في الشوط الثاني.

تصريحات محمد بسام بعد السوبر المصري

وقال بسام في تصريحات لقناة أبو ظبي الرياضية عقب اللقاء: "الحمد لله على النتيجة والأداء، البداية لم تكن الأفضل بالنسبة لنا، لكننا نجحنا في العودة للمباراة بعد التعادل، وفي الشوط الثاني كنا مستحوذين على الكرة وأفضل من الأهلي".

وأضاف: "بين الشوطين المدرب طالبنا بالهدوء، وده ساعدنا نسيطر على وسط الملعب، وكنا قريبين جدًا من تسجيل الهدف الثاني".

ووجه بسام التهنئة للأهلي بعد تأهله للنهائي قائلًا: "مبروك للأهلي، وهارد لك لنا، الفوز لم يكن من نصيبنا، وسنركز على مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع إن شاء الله".

كما أشاد حارس سيراميكا بأجواء البطولة في الإمارات: "دائمًا نكون سعداء في الإمارات، بلدنا الثاني، ونشكر الجميع على حسن الاستقبال والضيافة، لدينا هدف وأمل أن نكون متواجدين دائمًا هنا كفريق".

يذكر أن الأهلي تأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي، بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي أقيم على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين، لينتظر الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز.

