الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

"نحن الأهلي".. أي فريق يفضله الشحات للتأهل إلى نهائي السوبر الزمالك أم بيراميدز؟

محمد جلال

كتب - محمد جلال

07:38 م 06/11/2025
حسين الشحات

حسين الشحات - لاعب الأهلي

أبدى حسين الشحات، لاعب الأهلي، سعادته بتحقيق فريقه للفوز أمام سيراميكا كليوباترا.

وانتصر الأهلي على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم على استاد هزاع بن زايد، ضمن مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

وقال الشحات عبر قناة أون سبورت: "أحمد الله على الفوز اليوم ضد فريق محترم مثل سيراميكا كليوباترا، وجميعنا كنا بحاجة للفوز اليوم، وكان بإمكاننا تسجيل أهدافا أكثر إلا أن الحظ والتوفيق لم يقف معنا".

وأضاف: "أحمد الله على التأهل ولا فرق بين الأساسي والبديل لأن قميص الأهلي في النهاية شرف".

وواصل الشحات: "أتحسن تدريجيا من إصابتي وكنت مع بعثة الفريق من أجل التأهيل لأعود سريعا لمساندة الفريق".

أما عن تفضيله مواجهة الزمالك أو بيراميدز في النهائي.. رد قائلًا: "الفريقان مميزان للغاية، ولكن مع احترامي للجميع نحن الأهلي ونريد التتويج باللقب، وأتمنى أن يكون التوفيق معنا في النهائي لنتوج بالبطولة".

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع الفائز من مباراة نصف النهائي الأخر بين الزمالك وبيراميدز.

على أن يلتقي الفريق الخاسر بين الزمالك وبيراميدز مع سيراميكا في لقاء يحدد أصحاب المركز الثالث والرابع في البطولة المحلية.

الأهلي
الأهلي
أخبار إحصائيات
الأهلي الزمالك السوبر المصري حسين الشحات بيراميدز سيراميكا كليوباترا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 3
  • عدد المباريات
    1
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

التعليقات

مباشر
الزمالك

الزمالك

0 0
بيراميدز

بيراميدز

48

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
